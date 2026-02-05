Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác tại Hội chợ chocolate và càphê ở Algeria

Hội chợ quốc tế về sôcôla và càphê (CHOCAF) lần thứ 7 đã chính thức khai mạc ngày 4/2 (giờ địa phương) tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm ở thành phố Oran, thu hút khoảng 60 doanh nghiệp, các chuyên gia và khách tham quan đến từ nhiều địa phương của Algeria cũng như từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Sự kiện, do Công ty Vision Future tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Đào tạo và Dạy nghề Algeria, được đánh giá là một trong những hội chợ chuyên ngành quan trọng nhất tại Algeria, tạo diễn đàn kết nối các nhà sản xuất, nhà cung ứng thiết bị, nguyên liệu, cũng như các nghệ nhân và chuyên gia trong lĩnh vực chế biến thực phẩm cao cấp.

Hội chợ, kéo dài tới ngày 7/2, giới thiệu toàn bộ chuỗi giá trị trong ngành sản xuất càphê và chocolate, từ nguyên liệu thô, máy móc thiết bị cho đến các thành phẩm như bánh kẹo, chocolate và càphê.

Bên cạnh các gian hàng, tại CHOCAF 2026, còn có nhiều màn trình diễn nấu ăn, các cuộc thi tay nghề và hoạt động giao lưu chuyên môn, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tay nghề và quảng bá chất lượng các sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Algeria, bà Nguyễn Huyền Trâm, Tổng Giám đốc Càphê Phước An, cho biết bà tới Hội chợ để giới thiệu các sản phẩm của công ty, tìm hiểu thị trường trong đó có “gu” càphê của người Algeria, cũng như mô hình đầu tư vào đất nước này.

Trong chuyến công tác tại Algeria, bà đã cảm nhận được những tình cảm đặc biệt mà người dân Algeria dành cho người Việt Nam và hy vọng sẽ có thể xuất khẩu sản phẩm của công ty sang thị trường đầy tiềm năng này.

Năm ngoái, Algeria đã nhập khẩu càphê Việt Nam nhiều hơn cả khách hàng truyền thống Mỹ. Algeria nhập khoảng 6,5% tổng sản lượng càphê của Việt Nam, trong khi Mỹ chỉ chiếm 5,9%.

Ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria, cho biết xuất khẩu càphê của Việt Nam sang nước Bắc Phi này năm 2025 đạt 89.336 tấn, kim ngạch gần 455 triệu USD, tăng 161% về lượng và 257% về giá trị so với năm 2024.

Hiện mặt hàng càphê đóng góp tới gần 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria./.

Algeria - đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại Bắc Phi Kể từ năm 2001 đến nay, giá trị thương mại hai chiều Việt Nam-Algeria đã tăng trưởng đáng kể với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân.