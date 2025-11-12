Algeria - đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại Bắc Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Algeria đã có bước nhảy vọt khi tăng tới hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 500 triệu USD.

Về hợp tác thương mại, ông Hoàng Đức Nhuận - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria - cho biết hai nước đã ký Hiệp định thương mại song phương, lần gần nhất vào năm 1994.

Nếu như từ những năm 1960-2000, kim ngạch thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn với rất ít mặt hàng được trao đổi và chủ yếu được thực hiện trong khuôn khổ trả nợ của Việt Nam, thì kể từ năm 2001 đến nay, giá trị thương mại hai chiều đã tăng trưởng đáng kể với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Algeria là càphê, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản, hóa chất, giày dép, hàng dệt may, sắt thép..., trong khi các mặt hàng Algeria xuất khẩu sang Việt Nam gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, bột minh quyết (carob), chân gà, thức ăn gia súc...

Algeria có nhu cầu tìm kiếm khách hàng nhập khẩu các loại nông sản khác như chà là và dầu ôliu.

Thời gian qua, nhiều cuộc hội thảo trực tiếp và trực tuyến kết nối doanh nghiệp hai nước đã được tổ chức. Cơ quan, doanh nghiệp hai nước ngày càng quan tâm đến thị trường của nhau, thường xuyên tham dự các hội chợ, triển lãm quốc tế lớn như Vietnam Expo, Vietnam Food Expo, Foire Internationale d’Alger...

Ngoài thương mại, hai nước cũng đã mở rộng hợp tác sang lĩnh vực đầu tư thăm dò và khai thác dầu khí tại Algeria. Công ty liên doanh ba bên giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (Sonatrach) và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Thái Lan (PTTEP) đã được thành lập năm 2009, hoạt động tại mỏ Bir Seba ở khu vực Hassi Messaoud thuộc tỉnh Ouargla, cách thủ đô Algiers hơn 600km về phía Nam.

Hiện công ty đang trong quá trình khai thác giai đoạn 1. Kể từ khi đón dòng dầu đầu tiên vào tháng 8/2015 đến hết năm 2024, tổng sản lượng khai thác của công ty đạt gần 57 triệu thùng.

Trong những tháng đầu năm nay, sản lượng thực tế đạt khoảng 17.500-18.000 thùng/ngày. Công ty được xem là điểm sáng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Algeria.

Bên cạnh dầu khí, Chính phủ Algeria đang kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, chế biến nông sản, nuôi trồng hải sản, dệt may, du lịch, logistics, khai thác khoáng sản, sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, xây dựng và cung ứng nguồn nhân lực.

Với vị trí địa lý chiến lược của mình, Việt Nam và Algeria được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò cửa ngõ khu vực để hàng hóa của mỗi nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường của nhau cũng như sang các nước lân cận ở châu Phi và châu Á.

Algeria ở Bắc Phi và là nước có diện tích lớn nhất châu Phi (2.381.741km2), lớn thứ 10 thế giới, dân số khoảng 47 triệu người. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này ước đạt trên 260 tỷ USD, lớn thứ 4 châu Phi, và GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.532 USD trong năm nay.

Trong cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp chiếm 14,7%; công nghiệp 42,3%; dịch vụ 43%.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Algeria sẽ đạt 3,8% năm 2025.

Về ngoại thương, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Algeria đạt 49,35 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 46,05 tỷ USD, thặng dư 3,3 tỷ USD.

Nền kinh tế Algeria chủ yếu dựa vào ngành dầu khí (chiếm tới gần 30% GDP, hơn 30% nguồn thu thuế và khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu).

Trên thị trường thế giới, Algeria là nhà sản xuất và xuất khẩu quan trọng về khí đốt tự nhiên (đứng thứ 5 về sản lượng, thứ 2 về xuất khẩu) và dầu mỏ (thứ 13 về sản lượng, thứ 9 về xuất khẩu).

Hiện Algeria đang tích cực đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ./.

