Quan hệ hữu nghị và triển vọng hợp tác mới Việt Nam-Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tối 24/9 (giờ địa phương), trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại thủ đô Algiers, Đại sứ Việt Nam Trần Quốc Khánh đã khẳng định mạnh mẽ mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị lịch sử với Algeria, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác châu Phi.



Sự kiện diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam với sự tham dự của hơn 200 quan khách, trong đó có Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebiga cùng nhiều đại diện ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc duy trì chính sách đối ngoại đa phương hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế và ưu tiên giải pháp hòa bình trong giải quyết tranh chấp, bất chấp những thách thức hiện tại.



Đại sứ cũng chia sẻ những thành tựu ấn tượng của Việt Nam sau 8 thập kỷ phát triển, với vị thế là một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và ký kết hiệp định thương mại tự do với 20 đối tác.

Đặc biệt, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.



Đại sứ đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Algeria như một cầu nối văn hóa quan trọng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng năm 2025 sẽ đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ song phương.



Chương trình kỷ niệm được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, bao gồm việc trình bày quốc ca hai nước bằng tiếng Việt và tiếng Arập, chiếu phim tài liệu về hành trình phát triển của Việt Nam, cùng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam./.

