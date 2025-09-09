Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp Tổng Thư ký Bộ Tư pháp Algeria

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp ông Mohamed Regaz, Tổng Thư ký Bộ Tư pháp Algeria.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ vui mừng lần đầu đón tiếp ông Mohamed Regaz tại trụ sở Bộ Tư pháp Việt Nam, đồng thời gửi lời chào tới Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Algeria Hafiz Al-Akhtam.

Bộ trưởng nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn diễn ra trong không khí nhân dân Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định quan hệ Việt Nam- Algeria có truyền thống hơn 60 năm, được xây dựng từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thời gian qua, hợp tác giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Kể từ khi ký Bản ghi nhớ hợp tác năm 2010, hai Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều đoàn trao đổi, góp phần thúc đẩy hợp tác thiết thực.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế; trong đó, Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được coi là nền tảng quan trọng tạo động lực phát triển đất nước.

Tổng Thư ký Mohamed Regaz bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Tư pháp Việt Nam, khẳng định Algeria luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Ông Mohamed Regaz mong muốn hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm xây dựng Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2027 nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác pháp luật và tư pháp.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Bộ Tư pháp Algeria Mohamed Regaz.

Tại hội đàm, hai bên cùng rà soát kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời trao đổi định hướng hợp tác giai đoạn tới. Nội dung tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật; cải cách tư pháp và quản lý các nghề tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị cho việc đàm phán, ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2027, trong đó ưu tiên thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện khung pháp lý hợp tác và hỗ trợ pháp lý trong thương mại, đầu tư song phương.

Cuộc hội đàm góp phần củng cố quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam-Algeria, mở ra giai đoạn hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong lĩnh vực tư pháp, phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu cải cách pháp luật, tư pháp của mỗi quốc gia./.

Việt Nam và Algeria cùng chung khát vọng phát triển bền vững, thịnh vượng Quan hệ Việt Nam-Algeria bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với lịch sử hữu nghị truyền thống, kỳ vọng của nhân dân hai nước với niềm tin chính trị vững chắc, sự quyết tâm của hai bên.