Nhà ngoại giao Algeria: Việt Nam là hình mẫu đấu tranh vì độc lập, tự do

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Algiers đã có cuộc phỏng vấn nhà ngoại giao kỳ cựu Algeria Noureddine Djoudi - Chủ tịch Hội những người bạn quốc tế của Cách mạng Algeria - về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như thông điệp gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam và Algeria.



Mở đầu cuộc trò chuyện, ông Djoudi khẳng định hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân Algeria. Người không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có Algeria.



Ông Djoudi chia sẻ ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng hai nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mặt tại Algeria, chứng kiến sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Sau đó, Người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi tới thắng lợi, trở thành hình mẫu cho các dân tộc đấu tranh giành độc lập.

Ông Noureddine Djoudi, nhà ngoại giao kỳ cựu Algeria trả lời phóng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Nhân dân Algeria đặc biệt ấn tượng với tinh thần kiên cường và tài thao lược của những người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, những con người xuất thân bình dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.



Nhà ngoại giao Djoudi cũng đánh giá cao quá trình tái thiết đất nước và phát triển của Việt Nam sau chiến tranh. Ông nhấn mạnh: “Nhân dân Algeria đều ấn tượng với những thành tựu mà Việt Nam đạt được, từ một đất nước bị tàn phá bởi hai cuộc chiến tranh đã vươn lên trở thành quốc gia phát triển năng động ở châu Á, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ.”



Đánh giá về quan hệ song phương, nhà ngoại giao Djoudi khẳng định tình hữu nghị Việt Nam-Algeria được xây dựng từ trong gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc và ngày nay vẫn luôn bền chặt.

Ông cho biết Tổng thống Abdelmadjid Tebboune cùng Chính phủ Algeria rất coi trọng việc củng cố quan hệ với Việt Nam, coi đây là mối quan hệ “anh em” đặc biệt. Hiện Algeria đang đi theo con đường tương tự như Việt Nam từng đi, trong đó có việc quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên.



Cựu Đại sứ cũng nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước cần được thúc đẩy không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà còn trên các phương diện kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục. Ông bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong việc xây dựng và vun đắp quan hệ đặc biệt này.



Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, nhà ngoại giao Djoudi cho rằng một trong những yếu tố quan trọng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Algeria chính là thế hệ trẻ.

Ông nói: “Ngay từ trước cách mạng, chúng tôi đã nhận thức rõ vai trò của thanh niên. Những kẻ thực dân từng tìm cách xóa bỏ nền văn hóa nghìn năm của Algeria, cũng như từng làm với Việt Nam, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chính sức mạnh kế thừa và ý chí của thế hệ trẻ đã giúp dân tộc trường tồn.”



Để tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, ông cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và trao đổi văn hóa, đặc biệt hướng tới thanh niên.

Ông nhấn mạnh không thể chỉ dựa vào tình cảm truyền thống sẵn có, mà cần có trách nhiệm chủ động củng cố quan hệ ở tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao tới kinh tế-thương mại.



Trong phần cuối cuộc phỏng vấn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam, ông Djoudi gửi gắm: “Nhân dân hai nước, nhất là thế hệ thanh niên, cần luôn ghi nhớ sự hy sinh, cống hiến của cha anh cho độc lập, tự do hôm nay. Ở Algeria, chúng tôi có Ferhat Abbas, Houari Boumedienne. Ở Việt Nam, các bạn có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà lãnh đạo khác. Họ không chỉ chiến đấu vì độc lập dân tộc mà còn vì công lý quốc tế.”



Ông cho rằng hòa bình hiện nay không phải tự nhiên mà có. Đó là thành quả phải đánh đổi bằng xương máu, sinh mạng của rất nhiều thế hệ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng rõ ràng - một chiến thắng của nhân dân mà không có giá trị nào có thể so sánh.



Đề cập tới tương lai, ông Djoudi khẳng định thế hệ trẻ có trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp của cha anh, đồng thời duy trì và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam-Algeria.

“Ngày nay, Việt Nam làm bạn với tất cả các nước, nhưng để giữ vững độc lập, chủ quyền thì vai trò của thanh niên là then chốt. Họ cần được định hướng, dẫn dắt, cần hiểu rõ lịch sử để bước tiếp trên con đường đã được thế hệ trước mở ra. Và hơn hết, thanh niên hai nước cần được kết nối, giao lưu để duy trì mãi mối quan hệ đặc biệt này,” ông nói./.

