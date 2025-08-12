Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Algeria

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thực hiện đúng nghị quyết Đại hội lần thứ III của Hội đề ra.

Hội đã thực hiện và phát huy được vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân; tiến hành nhiều hoạt động thiết thực góp phần đáng kể vào việc nâng cao sự hiểu biết của nhân dân hai nước về đất nước, con người và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Algeria.

Bày tỏ vui mừng được tham dự Đại hội, ông Ouhaddad Mohamed, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam cho biết Đại sứ Algeria tại Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc tới Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria và các cơ quan liên quan của Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho quan hệ song phương giữa hai nước thời gian qua.

Ông Ouhaddad Mohamed, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Ông Ouhaddad Mohamed mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria tiếp tục hỗ trợ và đề xuất thêm nhiều hoạt động hợp tác phong phú giữa hai nước trên các lĩnh vực, đồng hành cùng Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại lợi ích cho người dân hai nước Algeria-Việt Nam.

Chúc mừng các đại biểu được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria được thành lập với sứ mệnh cao cả là cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và sáng tạo.

Ông Hùng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria làm tốt vai trò thúc đẩy và làm cầu nối kinh tế, thương mại và đầu tư.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Hội sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn kết chặt chẽ hoạt động hòa bình-hữu nghị với các hoạt động hợp tác kinh tế-thương mại để biến mối quan hệ tốt đẹp thành hiệu quả thiết thực.

Hội cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới.

Nghiên cứu, tìm tòi và đa dạng hóa các hoạt động, duy trì các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị truyền thống, đồng thời tích cực thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc.

Quan tâm thúc đẩy các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, như việc hợp tác trong các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ nông nghiệp và đào tạo nhân lực.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lưu ý cần phát triển tổ chức Hội theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tích cực thu hút các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Algeria tham gia hoạt động Hội, phát triển đội ngũ hội viên, đặc biệt là lực lượng trẻ, những thế hệ học sinh trường Việt Nam-Algeria, những nhân tố kế thừa và lan tỏa giá trị hữu nghị giữa hai nước trong thời đại ngày nay.

Hội cần chú trọng bổ sung thành viên Ban Chấp hành là đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan có chức năng thúc đẩy hợp tác để nâng cao tính thực tiễn và hiệu quả hoạt động.

Hội cũng phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên hơn nữa với Hội Hữu nghị Algeria-Việt Nam để tìm ra các cơ hội hợp tác; đồng thời, phát huy vai trò kết nối cộng đồng người Việt tại Algeria với quê hương. Nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trên các nền tảng số...

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 (gồm 20 ủy viên) và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Thay mặt Ban Chấp hành Hội khóa IV, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Algeria nhiệm kỳ 2025-2030 cam kết tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tích cực đổi mới, sáng tạo để đưa hoạt động của Hội lên một tầm cao mới.

Đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy trao đổi giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị hai nước, thúc đẩy đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016-2025./.

