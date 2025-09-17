Đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Algeria

Ngày 16/9, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã có cuộc làm việc với ông Abdelkader Toumi, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Batna - tỉnh kết nghĩa với tỉnh Điện Biên của Việt Nam, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp Algeria để tìm cách thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, ông Abdelkader Toumi cho biết Algeria đã thông qua luật đầu tư mới và thực hiện một số cải cách trong lĩnh vực kinh tế nhằm cung cấp tất cả điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Ông khẳng định các nhà điều hành kinh tế Algeria đang tìm cách đa dạng hóa đối tác của mình, bên cạnh các đối tác như Trung Quốc và một số nước châu Âu.

Để thúc đẩy đầu tư và hợp tác, ông Toumi đã nhấn mạnh vai trò là cầu nối của Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Batna, đồng thời giới thiệu với Đại sứ Trần Quốc Khánh những lợi thế và tiềm năng lớn của Batna, đặc biệt về du lịch hay trong sản xuất nông nghiệp, thiết bị nông nghiệp, đồ nội thất trường học, sợi tổng hợp, dược phẩm, đồ gốm sứ, dầu ăn…

Ông cho rằng để các nhà quản lý và doanh nghiệp hai nước có thể biết được nhu cầu của nhau, hai bên cần tăng cường các cuộc tiếp xúc, trao đổi.

Chia sẻ với quan điểm của phía Algeria, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho rằng có những thách thức trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước như khoảng cách địa lý xa xôi hay việc còn thiếu thông tin ở cả hai phía... song hai bên phải nỗ lực, quyết tâm tìm ra giải pháp. Đại sứ cho rằng điều đầu tiên cần làm là hai bên liên hệ và trao đổi với nhau.

Đại sứ đề nghị các doanh nghiệp Algeria nêu những đề xuất cụ thể và bày tỏ sự sẵn lòng hướng dẫn nếu có thông tin hay chuyển các đề xuất này đến các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp Việt Nam liên quan.

Đại sứ cho rằng nếu không hành động thì thách thức vẫn còn đó, do đó, hai bên phải năng động hơn.

Theo Đại sứ, việc tiến hành trao đổi giữa các nhà quản lý và doanh nghiệp hai nước theo hướng mở cửa hơn sẽ mở ra một viễn cảnh mới.

Trước đó, chiều 14/9, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã có cuộc làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Batna, Tiến sỹ Mohamed Benmalek. Đại sứ cảm ơn ông Benmalek đã dành thời gian tiếp đón và chuyển lời chào thân ái của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Batna.

Đại sứ khẳng định Việt Nam và Algeria có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Algeria, trong đó Batna là địa phương tiên phong kết nghĩa với tỉnh Điện Biên của Việt Nam, mở ra mô hình hợp tác địa phương cụ thể và thiết thực.

Theo Đại sứ, hai bên có những lĩnh vực hợp tác tiềm năng như nông nghiệp và chế biến nông sản, văn hóa-du lịch, đầu tư-thương mại, y tế và giáo dục đào tạo.

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ kết nghĩa giữa Batna-Điện Biên có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, kết nối lịch sử cách mạng và tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc, đồng thời đánh giá cao kế hoạch thăm và làm việc của phái đoàn tỉnh Batna tại Điện Biên sắp tới. Đại sứ mong muốn hai tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Đại sứ Trần Quốc Khánh và ông Mohamed Benmalek, Tỉnh trưởng tỉnh Batna. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Về phía tỉnh Batna, Tỉnh trưởng Benmalek cho biết phái đoàn tỉnh Batna dự kiến tới Điện Biên vào ngày 17/9 để thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.

Tỉnh Batna với thủ phủ cùng tên nằm ở Đông Bắc Algeria. Thành phố Batna là thành phố lớn thứ 5 của Algeria, với dân số gần 300.000 người. Batna có tiềm năng du lịch lớn, nổi bật về khảo cổ, lịch sử, văn hóa, cảnh quan, nghề thủ công truyền thống (gốm, dệt, trang sức…) cùng các di sản văn hóa phi vật thể (âm nhạc, múa hát, phong tục) phong phú. Nơi đây nổi tiếng với di sản văn hóa thế giới thành phố cổ thời La Mã Timgad được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận năm 1982 cùng các di tích lịch sử cách mạng Algeria và danh thắng văn hóa.

Batna có môi trường địa lý đa dạng, với tiềm năng đất đai dồi dào và phong phú, trải rộng từ đồng bằng, cao nguyên đến vùng núi cao, cùng những cánh rừng có giá trị sinh thái đáng kể. Tỉnh còn có mạng lưới thủy văn dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và khai thác nguồn nước; cùng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là đá vôi, dolomit và đất sét, mang lại cơ hội lớn cho ngành công nghiệp vật liệu xây dựng./.

