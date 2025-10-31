Việt Nam và Algeria tăng cường hợp tác, vun đắp quan hệ song phương

Ngày 30/10, trong buổi tiếp Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Tổng Biên tập, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà dẫn đầu, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN), ông Abdelkrim Benmbarek đánh giá triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là rất lớn và bày tỏ hy vọng hai Đảng sẽ sớm ký kết chương trình hợp tác đã được dự thảo và chỉnh sửa.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi được đến thăm Algeria và được Tổng Bí thư cùng một số đồng chí trong Bộ Chính trị FLN tiếp đón.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà cho biết nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam rất ngưỡng mộ truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Algeria và đặc biệt ấn tượng với những kết quả mà Algeria đạt được trong thời gian gần đây, trong đó có việc nâng cao vị thế của Algeria trên trường quốc tế nói chung và ở trong khu vực nói riêng.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định Việt Nam rất tự hào khi có một người bạn, người đồng chí gắn bó từ lâu, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mình ở châu Phi là Algeria.

Đánh giá triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là rất lớn, Tổng Bí thư FLN cho biết hai Đảng đã dự thảo, tu chỉnh chương trình hợp tác và bày tỏ hy vọng văn bản này sẽ được hai bên ký kết trong thời gian sớm nhất để trở thành cơ sở cho việc tăng cường hợp tác trao đổi, thống nhất quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Ông Abdelkrim Benmbarek nhấn mạnh Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và FLN cho rằng đây cũng là một lực đẩy mới hướng tới việc nâng cấp quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư FLN khẳng định các cựu chiến binh Algeria rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và cho rằng thế hệ hiện nay và tương lai cần tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp này.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà bày tỏ sự tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư FLN, cho rằng hai bên đã có nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp và điều quan trọng là phải gìn giữ và lan tỏa những giá trị đó tới các thế hệ tương lai ở cả hai nước.

Thay mặt Đoàn công tác, nhân ngày Quốc khánh Algeria 1/11, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà chúc mừng Tổng Bí thư, toàn đảng FLN và nhân dân Algeria về những kết quả đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Trước đó, chiều 27/10, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria, ông Abdelmalek Tacherift, tại trụ sở của bộ ở thủ đô Algiers.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Abdelmalek Tacherift đã bày tỏ sự tự hào về mối quan hệ rất đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Algeria, một mối quan hệ đã được xây dựng từ lâu bắt nguồn từ sự tương đồng, sự chia sẻ, sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tự hào về con đường mà Việt Nam đã trải qua.

Ông Tacherift cũng khẳng định hai nước sẽ cùng nhau xây dựng, vun đắp và làm cho mối quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Quan chức Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ ý kiến của ông Tacherift khi cho rằng hai nước như chung một chiến tuyến trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

"Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Angeria cũng là cuộc đấu tranh giành độc lập điển hình ở châu Phi và trên thế giới có tác dụng rất quan trọng trong việc làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi," Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Việt Nam và Algeria luôn cổ vũ, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đất nước.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà bày tỏ sự vui mừng khi thấy cả hai nước đều đạt những thành tựu quan trọng trong phát triển đất nước... ngưỡng mộ khi thấy Algeria ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của mình ở châu Phi.

Ông cũng bày tỏ sự khâm phục trước việc Algeria thực hiện các chính sách đối với cựu chiến binh, những người có công cũng như việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, phát huy những giá trị truyền thống trước đây trong xây dựng đất nước hiện nay và cho rằng những kinh nghiệm, cách làm của Angeria trong lĩnh vực này rất đáng để Việt Nam nghiên cứu tham khảo.

Bộ trưởng Tacherift cho biết thêm Chính phủ và người dân Algeria hiện nay rất kính trọng, tôn vinh các cựu chiến binh, những người đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc và coi họ chính là những di sản quý báu mà nhà nước Algeria cần phải truyền lại cho thế hệ sau.

Ông Tacherift nhấn mạnh tới việc mang lại giá trị tinh thần to lớn cho các cựu chiến binh bên cạnh việc đảm bảo cho họ và gia đình một cuộc sống đầy đủ.

Đoàn Công tác Tạp chí Cộng sản thăm Bảo tàng Cựu chiến binh Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Algeria hiện có những khu nghỉ dưỡng, khu chăm sóc đặc biệt, bệnh viện, trung tâm chỉnh hình dành riêng cho các cựu chiến binh hay thương bệnh binh.

Ngoài ra, Algeria còn có hệ thống hành chính ở trên toàn đất nước sẵn sàng phục vụ các cựu chiến binh, bảo tàng cựu chiến binh và một trung tâm nghiên cứu gồm các chuyên gia giỏi và các phương tiện hiện đại để tìm kiếm tài liệu về cựu chiến binh. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cơ quan, tổ chức đại diện cho cựu chiến binh ở tất cả các tỉnh thành của Algeria.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà cho biết dân tộc Việt Nam phải trải qua các cuộc chiến tranh liên tục và kéo dài nên tổn thất về con người là hết sức to lớn.

Hiện nay, Việt Nam một mặt cố gắng bảo đảm điều kiện sống tốt cho các cựu chiến binh, mặt khác coi các cựu chiến binh là những tấm gương sống, pho lịch sử lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh điều kiện đã tốt hơn trước rất nhiều cùng với việc nghiên cứu học tập kinh nghiệm của các nước, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà cho rằng chắc chắn trong thời gian tới, việc thực hiện các chính sách xã hội đối với các cựu chiến binh, những người có công sẽ được Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa./.

