Báo chí Algeria đánh giá cao sức bật kinh tế của Việt Nam

Truyền thông Algeria ngày 6/10 đồng loạt đăng tải các bài viết đánh giá cao thành tựu tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất châu Á.

Các báo của Algeria đã dẫn thông báo của Chính phủ Việt Nam cho hay tăng trưởng kinh tế quý 3 của Việt Nam đạt 8,2%, mức cao nhất kể từ năm 2011 (ngoại trừ giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch năm 2022).

Trong quý 2 trước đó, GDP Việt Nam cũng tăng 7,96%, đưa mức tăng bình quân 9 tháng đầu năm lên 7,8% so với cùng kỳ.

Một số báo còn dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết đây là “mức tăng trưởng quý cao nhất trong hơn một thập kỷ,” phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt và sức bền của nền kinh tế Việt Nam trước tác động của tình hình thương mại quốc tế, trong đó có các mức thuế mới của Mỹ và chi phí thiên tai gia tăng.

Giới quan sát Algeria nhận định việc Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong khi nhiều nền kinh tế lớn đang chững lại cho thấy tiềm năng ổn định vĩ mô, sức hút đầu tư nước ngoài và hiệu quả của các chính sách đổi mới.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, với tăng trưởng dự kiến đạt 8% năm 2025, so với 7,1% năm 2024.

Theo báo chí Algeria, “sức bật” của nền kinh tế Việt Nam là minh chứng cho mô hình phát triển cân bằng giữa công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh, bài học có giá trị đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển tại châu Phi và khu vực Địa Trung Hải./.

Truyền thông quốc tế ấn tượng trước khả năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam Các hãng tin quốc tế đánh giá cao khả năng phục hồi kinh tế Việt Nam với GDP tăng mạnh, thu hút FDI kỷ lục và du lịch bùng nổ, bất chấp biến động tiền tệ và áp lực từ thuế quan Mỹ.