Truyền thông quốc tế ấn tượng trước khả năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam

Các trang và hãng tin như channelnewsasia.com (Singapore), uz.kursiv.media (Uzbekistan) và một số hãng tin phương Tây khác ngày 6/10 đánh giá, dựa trên số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam có thể thấy nền kinh tế đang thể hiện khả năng phục hồi đáng kể, bất chấp tác động từ các biện pháp thuế quan gần đây của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kết quả này vượt xa kỳ vọng, phù hợp với mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ là phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,2-8,5% trong năm nay và cao hơn dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB, dự báo tăng 6,6%) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF, dự báo tăng 6,5%).

Theo các nguồn tin, một số lĩnh vực tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam gồm: đầu tư trực tiếp nước ngoài (đạt 18,8 tỷ USD, cao nhất 5 năm); sản xuất công nghiệp (tăng 9,1% trong 9 tháng đầu năm); du lịch (lượng khách quốc tế tăng 21,5%); doanh số bán lẻ (tăng 11,3%); trong khi lạm phát vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu.

Những dữ liệu kinh tế tích cực đã tạo động lực cho thị trường chứng khoán, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.

Truyền thông tiếng Khmer tại Campuchia cũng ấn tượng với số liệu của Việt Nam khi cho rằng, nếu nhìn nhận từ góc độ kỹ thuật, đà tăng trưởng hiện nay của kinh tế Việt Nam là kết quả của sự ổn định chính trị lâu dài và thành quả của gần 40 năm thực hiện chính sách cải cách kinh tế.

Trang finimize.com (Anh) nhận định kinh tế Việt Nam dẫn dắt xu hướng tăng trưởng tại khu vực châu Á trong bối cảnh một số nước khác trong khu vực như Australia và Thái Lan vẫn đang phải vật lộn với lạm phát và tâm lý thận trọng của người tiêu dùng.

Thành công của Việt Nam cho thấy rõ lợi ích của mối quan hệ chặt chẽ giữa các chính sách và hoạt động thương mại.

Cũng theo trang tin này, kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt kỳ vọng trong giai đoạn 2024-2025, bất chấp đồng nội tệ có phần suy yếu, và nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng GDP cũng như kiểm soát lạm phát tốt.

Trang tin cho rằng ngay cả khi đồng VND giảm xuống mức thấp kỷ lục 26.364 đồng/USD, nền kinh tế vẫn không có dấu hiệu chững lại.

Tăng trưởng của Việt Nam cho thấy khả năng thích ứng của các nền kinh tế mới nổi. Hiệu suất sản xuất và xuất khẩu mạnh mẽ giúp Việt Nam vượt qua biến động tiền tệ và bất ổn toàn cầu. Các chuỗi cung ứng tiếp tục dịch chuyển vào Việt Nam.

Với tỷ lệ thất nghiệp thấp và chi tiêu tiêu dùng ổn định, Việt Nam đang chứng minh rằng các nền kinh tế mới nổi vẫn có thể giữ được đà tăng ngay cả khi tiền tệ chịu sức ép./.

Truyền thông Mỹ phân tích về tốc độ tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Việt Nam Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong quý 3/2025 ước tính tăng 8,23% bất chấp tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và diễn biến phức tạp của thời tiết.