Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF).

Khai mạc diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, rất đáng tự hào, trở thành một nền kinh tế năng động; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đề ra là phải xây dựng mô hình tăng trưởng mới, dựa trên tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương đề nghị diễn đàn tập trung trao đổi về các nội dung: Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; nâng cao hiệu quả xuất khẩu, đầu tư công, thu hút FDI có chọn lọc, phát triển thị trường nội địa; giải pháp kiến tạo động lực tăng trưởng mới…

Chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành nước phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, chúng ta phải cần đổi mới mô hình tăng trưởng. Mô hình kinh tế mới là mệnh lệnh của thời đại. Chúng ta phải tạo ra động lực tăng trưởng mới. Xây dựng từng tế bào của nền kinh tế một cách năng động, có sức chống chịu cao, phát triển bền vững trước những biến động…

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết hết sức quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển.

Những nghị quyết này là kim chỉ nam để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh, độc lập, tự chủ, kiến tạo, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Muốn đạt được mục tiêu này, chúng ta phải làm chủ được nguồn nguyên liệu, làm chủ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng mở rộng thị trường.

Đặc biệt, chúng ta phải tham gia bền chặt vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiến tới mô hình quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tiềm năng nguồn lực trong nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, xuất hiện chủ nghĩa đơn phương, gia tăng xu hướng bảo hộ làm gia tăng nguy cơ đứt gãy chuỗi giá trị truyền thống; diễn biến các xung đột vũ trang phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, việc chủ động hội nhập, phát huy nội lực, vị thế và giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu để gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế Việt Nam là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Hoan nghênh Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam năm nay với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu”, Phó Thủ tướng mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế và các nhà quản lý một cách thẳng thắn, khách quan, trí tuệ để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp của Nhà nước một cách hiệu quả.

Ba nhóm vấn đề chính:

Với mục đích góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo chủ trương, định hướng của Đảng, các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ, Diễn đàn VNEF 2025 được tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đơn vị phối hợp tổ chức gồm Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Bối cảnh kinh tế mới và những yêu cầu cấp bách đặt ra; Đổi mới mô hình tăng trưởng xuất khẩu và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; Tăng cường nội lực và phát huy mối liên kết giữa các khu vực kinh tế và giữa các cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội, tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Diễn đàn VNEF năm 2025 gồm 3 phiên chính:

Phiên tham luận gồm 2 tham luận: “Các mô hình kinh tế mới và giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam: Tiếp cận từ tăng cường nội lực và nâng cao sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”; “Thổi bùng khát vọng vươn mình.”

Với phiên dẫn luận và phiên thảo luận, các diễn giả tập trung vào làm rõ các nhóm vấn đề chính sau: Làm cách nào Việt Nam có thể chuyển đổi được mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng. Ngành kinh tế/lĩnh vực nào có khả năng cải thiện và nâng cao vị thế, giá trị trong các chuỗi cung ứng?

Các mô hình kinh tế có vai trò như thế nào trong việc tạo sức bật tăng trưởng, nâng cao nội lực, tăng vị thế và giá trị cho Việt Nam?

Giải pháp tăng cường nội lực, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế nhằm phát huy các lợi thế cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Diễn ra trong chiều 2/10, các diễn giả tham dự Diễn đàn tập trung vào làm rõ nhóm vấn đề chính: Thể chế, chính sách và không gian phát triển mới đang và sẽ tác động như thế nào đến sức bật của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới./.

