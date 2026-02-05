Giá vàng ngày 5/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 5/2 tại thị trường châu Á, và lại vượt mốc 5.000 USD/ounce, khi lực mua bắt đáy tiếp tục gia tăng sau cú lao dốc mạnh chưa từng có từ mức đỉnh lịch sử.

Trong phiên giao dịch đầu ngày 5/2, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng tới 1,2%, qua đó lấy lại một phần đà giảm của hai phiên trước.

Tính đến khi đóng cửa phiên 4/2, giá vàng đã giảm khoảng 11% so với mức cao kỷ lục thiết lập ngày 29/1, song vẫn tăng khoảng 15% kể từ đầu năm 2026. Giá bạc cũng đi lên, vượt mốc 90 USD/ounce.

Tính đến 7 giờ 50 phút sáng 5/2 theo giờ Singapore (6 giờ 50 phút sáng 5/2 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 5.022,61 USD/ounce. Giá bạc tăng 2,3% lên 90,20 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi lên.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt, gần như đi ngang sau khi tăng 0,3% trong phiên trước đó.

Thị trường kim loại quý đã tăng vọt trong tháng trước nhờ làn sóng đầu cơ, những biến động địa chính trị và lo ngại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, đà tăng này bất ngờ chững lại vào cuối tuần trước, khi bạc ghi nhận phiên giảm mạnh nhất lịch sử, còn giá vàng có mức giảm sâu nhất kể từ năm 2013.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích cho rằng các yếu tố nền tảng từng đẩy giá vàng lên kỷ lục vẫn chưa thay đổi. Quỹ Fidelity, đơn vị đã bán bớt vàng chỉ vài ngày trước đợt sụt giảm, cho biết đang theo dõi diễn biến thị trường vàng để chờ cơ hội mua vào.

Nhiều ngân hàng lớn tiếp tục giữ dự báo về giá vàng trong thời gian tới. Ngân hàng Deutsche Bank cho biết vẫn duy trì dự báo giá vàng có thể tăng lên 6.000 USD/ounce. Trong khi đó, Goldman Sachs nhận định giá vàng còn “dư địa tăng đáng kể” so với dự báo cuối năm ở mức 5.400 USD/ounce.

Giới giao dịch hiện chuyển sự chú ý sang định hướng chính sách của ông Kevin Warsh, người vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Fed, kế nhiệm ông Jerome Powell. Ông Trump khẳng định sẽ không đề cử ông Warsh nếu người này có ý định nâng lãi suất. Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho kim loại quý, do các tài sản này không mang lại lợi suất.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 5/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,2- 180,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: