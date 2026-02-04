Ngành hàng xa xỉ kỳ vọng vào sự bùng nổ chi tiêu của giới thượng lưu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang đặt kỳ vọng lớn vào sự bùng nổ chi tiêu của giới thượng lưu Mỹ để lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2026.

Động lực chính cho sự phục hồi này là sự khởi sắc của thị trường chứng khoán và làn sóng nhân sự sáng tạo mới tại các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Sau một năm 2025 đầy biến động với doanh thu đi ngang, các tổ chức tài chính lớn đã đưa ra những dự báo khả quan hơn cho năm 2026. Chẳng hạn ngân hàng Barclays và HSBC lần lượt dự báo mức tăng trưởng của toàn ngành sẽ đạt từ 5-6% và 6,5%.

Bà Carole Madjo, chuyên gia phân tích tại Barclays, nhận định sự thăng hoa của thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số S&P 500 đang tiệm cận mức kỷ lục, sẽ chuyển hóa trực tiếp thành sức mua hàng hiệu trong năm 2026.

Theo bà, mối tương quan giữa "hiệu ứng tài sản" và chi tiêu xa xỉ đang trở nên rõ nét hơn, trong bối cảnh những lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump dần lắng xuống và tâm lý người tiêu dùng được cải thiện.

Số liệu thực tế từ Tập đoàn Richemont (Thụy Sỹ) đã củng cố nhận định này. Trong quý cuối cùng của năm 2025, doanh thu của hãng tại khu vực châu Mỹ đã tăng 14%, đạt 1,74 tỷ euro, chủ yếu nhờ lực cầu mạnh đối với các thương hiệu trang sức như Cartier và Van Cleef.

Ngân hàng HSBC ước tính tốc độ tăng trưởng doanh số hàng xa xỉ tại thị trường Mỹ sẽ tăng tốc lên mức 8% trong năm 2026, vượt xa mức khiêm tốn 2% của năm 2025.

Bên cạnh yếu tố thị trường, các "ông lớn" trong ngành cũng chủ động thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay để kích cầu. Sau giai đoạn tăng giá phi mã thời hậu đại dịch, các thương hiệu bắt đầu hạn chế đà tăng giá và tập trung vào đổi mới mẫu mã. Việc bổ nhiệm các giám đốc sáng tạo mới như Jonathan Anderson tại Dior hay Matthieu Blazy tại Chanel, được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho các dòng sản phẩm.

Song song đó là hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư. LVMH vừa bán mảng bán lẻ du lịch tại Trung Quốc, trong khi Richemont đã chuyển nhượng thương hiệu đồng hồ Baume & Mercier.

Theo HSBC, năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt khi tăng trưởng của ngành được thúc đẩy bởi số lượng sản phẩm bán ra thay vì tăng giá bán, điều hiếm thấy trong nhiều thập kỷ qua. Công ty tư vấn Bain ước tính giá của phần lớn quần áo, túi xách và giày dép xa xỉ hiện nay đã cao gấp 1,5 đến 1,7 lần so với năm 2019.

Để giành lại nhóm khách hàng bị gạt ra khỏi thị trường do rào cản giá cả, các nhãn hàng đang tập trung trở lại vào phân khúc giá "mềm" hơn, từ 1.000 đến 2.000 euro. Chẳng hạn như, Louis Vuitton gần đây đã đẩy mạnh quảng bá các dòng túi họa tiết monogram cơ bản với mức giá khởi điểm khoảng 1.500 euro.

Mặc dù triển vọng chung là tích cực, song giới phân tích vẫn cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Thị trường Trung Quốc dù được dự báo sẽ ổn định sau hai năm sụt giảm liên tiếp, nhưng khó có khả năng quay lại thời kỳ hoàng kim ngay lập tức.

Đáng chú ý, nền kinh tế Mỹ đang phát triển theo mô hình chữ K, nghĩa là người giàu sở hữu tài sản ngày càng giàu thêm, trong khi nhóm thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn, điều này có thể cản trở nỗ lực mở rộng tệp khách hàng của các hãng xa xỉ.

Tuy nhiên, ông Erwan Rambourg, Giám đốc mảng hàng xa xỉ toàn cầu tại HSBC, vẫn bày tỏ sự lạc quan về việc ngành quay trở lại tăng trưởng sản lượng.

Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo tài chính sắp tới của LVMH, sở hữu Louis Vuitton, Dior, Tiffany.

Theo ước tính từ Visible Alpha, doanh số quý 4 của tập đoàn này có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ, cho thấy những khó khăn còn tồn đọng từ cuối năm 2024./.

