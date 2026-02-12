Sudan: Lật phà trên sông Nile, ít nhất 15 người thiệt mạng

Ngày 11/2, một chiếc phà chở khách đã bị lật trên sông Nile tại Sudan, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Mạng lưới Bác sỹ Sudan - nhóm theo dõi tình hình nhân đạo trong bối cảnh xung đột tại nước này, cho biết chiếc phà chở ít nhất 27 người, gồm phụ nữ và trẻ em, đã bị chìm tại khu vực Shendi, bang Bắc Nile.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được ít nhất 15 thi thể, trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm ít nhất 6 người mất tích. Sáu người được xác nhận sống sót sau vụ tai nạn.

Tổ chức trên kêu gọi chính quyền nhanh chóng triển khai các đội cứu hộ chuyên nghiệp cùng trang thiết bị chuyên dụng nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các vụ tai nạn đường thủy do chở quá tải không phải hiếm gặp tại Sudan, nơi các quy định an toàn giao thông đường sông thường không được tuân thủ nghiêm ngặt./.

Lật phà ở CHDC Congo, khoảng 140 người thiệt mạng và mất tích Theo các nhân chứng, phà chở hơn 400 người đi qua hai cảng Ingende và Loolo, trên đường đến Boende, vì vậy nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên.