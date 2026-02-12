Hàng trăm chuyến bay của Lufthansa bị hủy do đình công

Ngày 12/2, hãng hàng không Đức Lufthansa xác nhận nhiều chuyến bay bị hủy trên diện rộng do phi công và tiếp viên tiến hành đình công trong ngày, khiến khoảng 69.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Theo ước tính của Hiệp hội các sân bay Đức (ADV), hơn 460 chuyến bay trên toàn nước Đức đã bị hủy trong cuộc đình công kéo dài cả ngày.

Tại các sân bay lớn như Frankfurt và Berlin, chỉ còn một số ít chuyến của Lufthansa được duy trì.

Hãng cho biết hành khách sẽ được thông báo chủ yếu qua các kênh kỹ thuật số và khuyến cáo không tự ý đến sân bay.

Lufthansa đồng thời triển khai các phương án đổi chuyến điện tử trên diện rộng và dự kiến khôi phục lịch bay bình thường từ ngày 13/2.

Cuộc đình công liên quan đến khoảng 4.800 phi công của Lufthansa và Lufthansa Cargo, những người yêu cầu tăng mức đóng góp của người sử dụng lao động vào quỹ hưu trí doanh nghiệp và quỹ lương hưu chuyển tiếp. Trước đó, các thành viên công đoàn đã bỏ phiếu với đa số ủng hộ biện pháp đấu tranh lao động.

Cùng với đó, Công đoàn Tiếp viên Hàng không (Ufo) cũng tổ chức đình công nhằm gây sức ép trong đàm phán thỏa ước lao động tại công ty mẹ Lufthansa và công ty con khu vực Cityline.

Công đoàn cho rằng khoảng 800 việc làm đang bị đe dọa do chiến lược tái cấu trúc của tập đoàn và yêu cầu xây dựng một kế hoạch xã hội theo thỏa ước lao động cho người lao động.

Phát biểu tại Berlin, Giám đốc nhân sự kiêm Giám đốc quan hệ lao động của Lufthansa, ông Michael Niggemann, chỉ trích hành động đình công là “leo thang hoàn toàn không cần thiết,” đồng thời cho rằng các yêu cầu của công đoàn sẽ làm chi phí của hãng tăng mạnh trong bối cảnh không còn dư địa tài chính.

Lufthansa đã rơi vào thua lỗ trong năm 2024 và hiện đang triển khai chương trình tái cấu trúc mang tên “Turnaround” nhằm khôi phục hiệu quả kinh doanh.

Tập đoàn này, có cổ phiếu thuộc chỉ số MDAX của Đức, dự kiến công bố thêm các số liệu tài chính vào ngày 6/3 tới.

Cuộc đình công lần này diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không châu Âu tiếp tục chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt, trong khi các cuộc đàm phán lao động vẫn còn nhiều bất đồng./.

