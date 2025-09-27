Đức: Tập đoàn hàng không Lufthansa lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm

Kinh tế

Tập đoàn Lufthansa của Đức dự kiến cắt giảm 20% nhân viên văn phòng nhằm đối phó doanh thu sụt giảm và duy trì lợi nhuận trong ngành hàng không cạnh tranh.

Bích Liên
Tập đoàn hàng không Lufthansa lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm (Ảnh: TTXVN phát)
Tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức đang có kế hoạch cắt giảm 20% số lượng nhân viên hành chính, tương đương hàng nghìn nhân viên, trong nỗ lực tìm cách giảm chi phí sau khi doanh thu sụt giảm.

Nhật báo tài chính Handelsblatt cho biết hiện Lufthansa đang sử dụng khoảng 15.000 nhân viên văn phòng trong tổng số 103.000 nhân viên của cả tập đoàn. Trong thời gian qua, lợi nhuận của tập đoàn liên tục đi xuống và đã giảm gần 20% trong năm ngoái, do tác động từ các cuộc đình công và việc bị giao chậm máy bay.

Sau khi có thông tin về kế hoạch cắt giảm việc làm, cổ phiếu của Lufthansa tăng hơn 3% trên sàn giao dịch Frankfurt.

Ông Gerald Wissel - một chuyên gia hàng không tại Airborne Consulting - cho biết Lufthansa muốn tập trung hóa bộ máy quản lý. Trong bối cảnh đó, cắt giảm nhân viên tại bộ phận văn phòng là lựa chọn hợp lý nhưng cũng cần phải tính đến những phản ứng xã hội khi có quá nhiều người bị sa thải cùng lúc.

Nghiệp đoàn Verdi - đại diện cho một số nhân viên làm việc tại Lufthansa - cho biết sẽ "không chấp nhận các đợt cắt giảm mạnh" và dùng hình thức thương lượng tập thể để chống lại bất kỳ biện pháp nào như vậy.

Tập đoàn Lufthansa gồm nhiều hãng hàng không như Eurowings, Austrian, Swiss và Brussels Airlines.... Tuy nhiên, thời gian qua, tập đoàn đã để mất thị phần ngành vào tay các đối thủ lớn ở châu Âu như IAG và Air France-KLM, vốn có lợi nhuận vượt trội hơn. Giới đầu tư ngày càng lo ngại về xu hướng suy giảm lợi nhuận của tập đoàn hàng không khổng lồ này./.

