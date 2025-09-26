Hàng loạt tập đoàn lớn như Starbucks, Bosch thông báo cắt giảm nhân sự

Nhiều tập đoàn quốc tế vừa công bố kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn lao động, phản ánh áp lực gia tăng trong các ngành công nghiệp ôtô, dịch vụ đồ uống và giao đồ ăn.



Tập đoàn công nghiệp Bosch của Đức thông báo sẽ sa thải 13.000 lao động, chủ yếu trong mảng ôtô và hoàn toàn ở trong nước. Con số này tương đương 10% lực lượng lao động của Bosch tại quốc gia này và khoảng 3% nhân sự toàn cầu. Bosch cho biết động thái trên nhằm tiết kiệm 2,5 tỷ euro (2,9 tỷ USD) mỗi năm cho bộ phận ôtô.

Lãnh đạo công ty thừa nhận nhu cầu đang dịch chuyển mạnh ra ngoài châu Âu, trong khi tại Đức và khu vực, quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra chậm hơn dự kiến, tạo ra tình trạng dư thừa công suất. Áp lực còn đến từ cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc cũng như xu hướng nội địa hóa chuỗi cung ứng, khiến các nhà sản xuất ôtô ngày càng ưu tiên mua linh kiện tại chỗ thay vì nhập khẩu từ Đức.



Công đoàn Bosch phản đối quyết liệt, coi đây là quyết định "chưa từng có" và cảnh báo nguy cơ "tàn phá xã hội" tại nhiều khu vực. Họ cũng cho rằng công ty không đưa ra cam kết cụ thể về việc giữ lại các cơ sở sản xuất trong nước.



Tại Bắc Mỹ, chuỗi càphê Starbucks thông báo sẽ cắt giảm khoảng 900 vị trí không thuộc khối bán lẻ và đóng cửa khoảng 200 cửa hàng. Số lượng này chiếm khoảng 1% tổng mạng lưới công ty tại khu vực. Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Brian Niccol, Starbucks sẽ kết thúc năm tài khóa 2025 với gần 18.300 cửa hàng tại Mỹ và Canada.

Công ty dự kiến nâng cấp hơn 1.000 địa điểm trong vòng 12 tháng tới để cải thiện thiết kế và trải nghiệm khách hàng, đồng thời tái phân bổ nguồn lực vào những hoạt động đem lại hiệu quả cao hơn.



Ông Niccol nhấn mạnh, Starbucks sẽ cung cấp các gói hỗ trợ cho nhân viên bị ảnh hưởng, trong đó có trợ cấp thôi việc và kéo dài quyền lợi phúc lợi. Ông cũng khẳng định đến năm tài khóa 2026, hệ thống sẽ quay lại quỹ đạo mở rộng.



Trong khi đó tại Hà Lan, công ty giao đồ ăn Just Eat Takeaway thông báo cắt giảm khoảng 450 nhân sự trên nhiều quốc gia và bộ phận, chủ yếu trong dịch vụ khách hàng và hành chính bán hàng. Theo công ty, mục tiêu là tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm cho khách hàng lẫn đối tác nhà hàng.



Just Eat hiện hoạt động tại 17 quốc gia, sử dụng hàng chục nghìn nhân viên giao hàng, đa phần làm việc bán thời gian. Sau giai đoạn bùng nổ nhờ nhu cầu ăn uống tại nhà trong đại dịch, công ty gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt và chi phí sinh hoạt leo thang tại các thị trường chính.



Tháng 8 vừa qua, Just Eat công bố hợp tác với công ty RIVR của Thụy Sĩ để thử nghiệm giao hàng tận nhà bằng robot tự hành. Trước đó, tập đoàn đầu tư Prosus của Hà Lan đã chi 4,1 triệu euro để mua lại Just Eat Takeaway.com, với mục tiêu xây dựng một “tập đoàn công nghệ châu Âu” hàng đầu.



Các thông báo liên tiếp cho thấy xu hướng cắt giảm và tái cơ cấu đang lan rộng trong nhiều ngành. Nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng, sức ép cạnh tranh quốc tế, sự chuyển dịch sang công nghệ mới như xe điện và AI, cũng như áp lực tiết kiệm chi phí trong bối cảnh kinh tế khó lường./.

