Thái Lan: Hơn 300 học sinh bị bắt làm con tin, hiệu trưởng bị bắn trọng thương

Một kẻ có vũ trang đã xông vào trường Patong Prathankiriwat ở phường Patong, huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, bắn và làm bị thương giáo viên và học sinh.

Hiện hơn 300 học sinh vẫn đang mắc kẹt bên trong trường, nữ hiệu trưởng bị bắn trọng thương đã được giải cứu ra ngoài.

Điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng tấn công chỉ mới 18 tuổi, đã cướp súng của một sỹ quan cảnh sát rồi đi xe máy đến trường.

Hắn đi đến chốt bảo vệ, giơ súng lên và bắn vào bảo vệ, nhưng súng bị kẹt, buộc người bảo vệ phải bỏ chạy. Sau đó, kẻ tấn công xông vào trường học, bắt giữ các em học sinh làm con tin.

Tên cướp khống chế các em học sinh đến chỗ hiệu trưởng và bắn bà hai phát khiến bà bị thương. Sau đó, hắn bắt giữ hơn 300 học sinh làm con tin.

Cảnh sát đã bao vây khu vực và đang lên kế hoạch kiểm soát tình hình. Trong khi đó, có thông tin cho rằng cảnh sát đã giải cứu hiệu trưởng bị thương và đưa bà đến bệnh viện.

Tuy nhiên, tên cướp vẫn không chịu thả con tin và liên tục nổ súng. Các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra. Thông tin cập nhật thêm sẽ được cung cấp./.

