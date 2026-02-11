Du lịch

Thái Lan đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong 5 tuần đầu năm

Năm thị trường khách hàng đầu của du lịch Thái Lan trong thời gian qua là Trung Quốc (569.987 lượt), Malaysia (377.860 lượt), Nga (340.618 lượt), Ấn Độ (285.767 lượt) và Hàn Quốc (207.357 lượt).

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa công bố báo cáo cho thấy từ đầu năm đến ngày 8/2, nước này đã đón 4.185.291 lượt khách du lịch quốc tế, tạo ra nguồn doanh thu ước tính 207,066 tỷ baht (khoảng 6,65 tỷ USD).

Báo cáo cũng cho biết 5 thị trường khách hàng đầu của du lịch Thái Lan trong thời gian qua là Trung Quốc (569.987 lượt), Malaysia (377.860 lượt), Nga (340.618 lượt), Ấn Độ (285.767 lượt) và Hàn Quốc (207.357 lượt).

Quan chức Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, bà Natthriya Thaweevong, cho biết nhờ các biện pháp thúc đẩy du lịch của chính phủ, lượng du khách Trung Quốc đã vượt lên đứng đầu và tăng hơn 5 tuần liên tiếp.

Bà cũng chỉ ra sự thay đổi trong thói quen du lịch của khách Trung Quốc với việc chuyển một số điểm đến ưa thích từ Nhật Bản sang Hàn Quốc và các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cũng theo bà Natthriya Thaweevong, du lịch đường dài của Thái Lan được cải thiện nhờ tăng số lượng du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ.

Báo cáo cũng cho thấy, chỉ trong một tuần từ ngày 2-8/2, Thái Lan đón 796.978 lượt khách quốc tế, tăng 4,54% so với tuần trước đó.

Bộ Du lịch và Thể thao nước này dự báo lượng khách đến "xứ Chùa Vàng" sẽ tăng hơn nữa nhờ các biện pháp thúc đẩy du lịch đường dài, sáng kiến về hình ảnh an toàn của Thái Lan, các biện pháp "đi lại dễ dàng" và tăng tần suất các chuyến bay./.

