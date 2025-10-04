Du lịch

Doanh thu ngành du lịch Thái Lan đạt hơn 60 tỷ USD trong 3 quý

Từ ngày 1/1-30/9, Thái Lan đã đón 24,11 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái; nhưng du lịch nội địa của Thái Lan đã tăng trưởng tích cực.

Khách du lịch tham quan Chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ngày 3/10 đã công bố số liệu thống kê từ ngày 1/1-30/9/2025 cho thấy, Thái Lan đã đón 24,11 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách này đã tạo ra doanh thu 1.110 tỷ baht (34,4 tỷ USD), giảm 5,85%.

10 Thị trường du lịch hàng đầu của Thái Lan trong 9 tháng tính từ đầu năm 2025 gồm Malaysia 3,47 triệu lượt (giảm 7,05%); Trung Quốc đại lục 3,41 triệu lượt (giảm 34,97%); Ấn Độ 1,77 triệu lượt (tăng 15,28%); Nga 1,27 triệu lượt (tăng 9,71%); Hàn Quốc 1,13 triệu lượt (giảm 17,70%); Nhật Bản 800.000 lượt (tăng 5,39%); Vương quốc Anh 750.000 lượt (tăng 13,66%); Mỹ 740.000 lượt (tăng 5,59%); Đài Loan (Trung Quốc) 730.000 lượt (giảm 9,14%); Singapore 680.000 lượt (giảm 1,65%).

Mặc dù lượng khách du lịch giảm, chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến đi của du khách tại Thái Lan vẫn tăng. Năm 2025, chi tiêu bình quân đầu người cho mỗi chuyến đi ước tính đạt 46.000 baht (1.430 USD), tăng 1,74%.

Bên cạnh sự tăng trưởng du lịch theo mùa trong quý 4/2025, khi mùa cao điểm bắt đầu, nhiều yếu tố hỗ trợ khác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch Thái Lan tăng trưởng hơn. Những yếu tố này bao gồm các sự kiện cuối năm, việc tăng cường tiện lợi cho du khách, lịch trình bay được mở rộng trong mùa đông và các đường bay mới để thu hút nhiều du khách hơn.

Trong khi đó, du lịch nội địa của Thái Lan đã tăng trưởng tích cực, với 148,7 triệu chuyến du lịch nội địa được ghi nhận trong chín tháng qua, tăng 2,89%. Điều này đã tạo ra doanh thu 26,43 tỷ USD, tăng 4,33%.

Khi kết hợp cả doanh thu du lịch trong nước và quốc tế, tổng doanh thu của Thái Lan trong chín tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 60,83 tỷ USD)./.

