Thái Lan nâng cao du lịch bền vững với Chương trình xếp hạng STGs STAR

Thái Lan thúc đẩy du lịch bền vững qua hệ thống xếp hạng sao và các chương trình xanh nhằm nâng cao tiêu chuẩn và bảo vệ môi trường.

Chương trình STGs STAR, hay còn gọi là Xếp hạng Tăng tốc du lịch bền vững, điều chỉnh các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc thành một khuôn khổ dễ tiếp cận hơn cho các doanh nghiệp Thái Lan



Hệ thống này trao tặng các doanh nghiệp 3, 4 hoặc 5 sao như một cách để chứng nhận chất lượng dễ nhận biết cho cả khách du lịch trong nước và quốc tế.



Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, sáng kiến này không chỉ đơn thuần là thúc đẩy kinh tế mà còn giúp cải thiện đời sống cộng đồng và nâng cao tiêu chuẩn cho các nhà điều hành du lịch, giúp Thái Lan trở thành quốc gia dẫn đầu về du lịch bền vững trên trường quốc tế.



Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng đang thúc đẩy các chương trình khác để hỗ trợ sứ mệnh xanh của mình. Chẳng hạn, nền tảng CF-Hotels giúp các khách sạn và cơ sở lưu trú tính toán lượng khí thải carbon, trong khi Giải thưởng Du lịch Thái Lan danh giá hiện bao gồm biểu tượng đặc biệt “Green Kinnaree” dành cho những thành tựu nổi bật về phát triển bền vững. Hiện trong chương trình thí điểm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã chọn tỉnh Krabi làm hình mẫu cho phát triển du lịch bền vững./.