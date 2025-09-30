Thái Lan đang tìm cách thu hút lại du khách Trung Quốc

Theo trang mạng bangkokpost.com, Tuần lễ Vàng của Trung Quốc sẽ bắt đầu vào 1/10, khi hơn một tỷ người Trung Quốc đại lục trở về quê nhà để ăn mừng cùng gia đình hoặc đi du lịch nước ngoài.

Trước thềm sự kiện này, Chính phủ Thái Lan, đặc biệt là Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), đã nỗ lực hết sức để khuyến khích du khách Trung Quốc đến thăm Xứ sở nụ cười.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều người Trung Quốc không còn coi Thái Lan là điểm đến lý tưởng. Lượng du khách Trung Quốc đã giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. TAT dự đoán lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan trong Tuần lễ Vàng sẽ giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Những lo ngại về an toàn do các báo cáo về tai nạn và những thông tin về lừa đảo, gian lận và bắt cóc đã làm xấu đi hình ảnh của Thái Lan. Du khách Trung Quốc hiện đang đổ xô đến Nhật Bản và Hàn Quốc, hoặc các điểm đến thay thế khác trong khu vực, chẳng hạn như Việt Nam và Malaysia.

Nhận thức được vấn đề này, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 29/9 đã phát biểu trước quốc hội nước này rằng chính phủ của ông sẽ ưu tiên sự an toàn và tiện lợi của du khách, đồng thời trấn áp những kẻ lừa đảo nhắm vào du khách.

Tuy nhiên, theo bangkokpost.com, thách thức lớn nhất trong số này là làm thế nào chính phủ có thể cải thiện an toàn công cộng cho khách du lịch. Đây là một vấn đề mang tính hệ thống, không thể giải quyết bằng cách triển khai thêm cảnh sát tuần tra các điểm du lịch hoặc lắp đặt thêm camera quan sát.

Các quan chức Thái Lan không thiếu nguồn lực hoặc luật pháp để đảm bảo an toàn công cộng, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ sinh trắc học để theo dõi du khách nước ngoài.

Trong khi đó, hầu hết các vấn đề ảnh hưởng đến du lịch, chẳng hạn như hỏa hoạn bất ngờ tại các khách sạn và địa điểm giải trí, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, ma túy bất hợp pháp hoặc thậm chí là lừa đảo, đều có thể liên quan đến tham nhũng.

Những khách sạn không an toàn, chẳng hạn như những khách sạn không có lối thoát hiểm, được xây dựng khi các quan chức địa phương làm ngơ và các chủ đầu tư phớt lờ các quy định về xây dựng.

Cơ sở hạ tầng công cộng không an toàn, chẳng hạn như thang cuốn bị hỏng hoặc mái nhà bị sập khi mưa lớn, như đã thấy ở sân bay Don Mueang vài năm trước, thường là do sự giám sát yếu kém hoặc không đầy đủ. Tiếp theo là tình trạng sử dụng ma túy bất hợp pháp tràn lan, cả trong cộng đồng lẫn tại các điểm du lịch.

Giới chuyên gia cho rằng ngoài việc cải thiện an toàn công cộng, đã đến lúc Chính phủ Thái Lan và TAT đổi mới chiến lược du lịch của mình. TAT hiện đang có chiến lược định vị lại Thái Lan thành một điểm đến cao cấp và bền vững, chứ không chỉ là một điểm đến thân thiện với ngân sách. Nhưng trên thực tế, TAT và chính phủ đã nhắm đến lượng khách du lịch lớn.

Các nhà hoạch định chính sách đã không nỗ lực thực sự để chuyển đổi ngành du lịch Thái Lan thành một ngành cung cấp các điểm đến cao cấp, an toàn và bền vững mà du khách muốn quay lại và ở lại lâu hơn. Chính phủ cần thực hiện những cải cách mạnh mẽ. Suy cho cùng, khách du lịch đều giống nhau. Họ thích đến thăm những quốc gia mà họ được chăm sóc chu đáo./.

