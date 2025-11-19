Từ 'điểm đến hàng đầu,' Thái Lan có nguy cơ rớt xuống 'một trong nhiều lựa chọn'

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cam kết chính phủ nước này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ ngành du lịch nước nhà trong bối cảnh các nhà lãnh đạo ngành du lịch cảnh báo nước này có nguy cơ rơi từ “điểm đến hàng đầu toàn cầu” xuống thành "một trong nhiều lựa chọn.”

Một phái đoàn đại diện cho 5 hiệp hội du lịch lớn đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anutin ngày 18/11 để trình bày các biện pháp phục hồi khẩn cấp cho ngành du lịch Thái Lan trong bối cảnh ngành công nghiệp "không khói" của nước này có dấu hiệu suy thoái trong khu vực.

Dự kiến, lượng khách quốc tế đến Thái Lan có thể giảm khoảng 7% trong năm tới so với năm 2024.

Phái đoàn gồm đại diện của Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), Hiệp hội Đại lý Lữ hành Thái Lan (ATTA), Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (TTAA), Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) và Hiệp hội Hàng không Thái Lan (AAT).

Các đại diện đề xuất các biện pháp khẩn cấp trong 3 tháng, tập trung vào việc tăng cường an toàn, khôi phục niềm tin và chống lại tâm lý tiêu cực trên mạng xã hội.

Có 4 đề xuất chính được đưa ra, bao gồm: chiến dịch an toàn toàn cầu nhằm xây dựng lại niềm tin; ưu đãi giá mạnh hơn cho vé máy bay nội địa và quốc tế; các biện pháp thuế kích thích du lịch; và truyền thông chủ động để ngăn ngừa tổn hại danh tiếng.

Về trung và dài hạn, khu vực tư nhân kêu gọi Ủy ban Chính sách Du lịch Quốc gia thúc đẩy 6 luồng công việc chính, bao gồm: cải cách luật du lịch; nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ quốc gia; cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở các thành phố hạng hai; thúc đẩy đầu tư vào các sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp thế giới; Xây dựng bản sắc thương hiệu mới mẻ và hấp dẫn cho Thái Lan; và tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua phát triển bền vững.

Khu vực tư nhân cảnh báo nếu chính phủ không hành động kịp thời, Thái Lan sẽ phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng bị hạ cấp từ “điểm đến hàng đầu” xuống chỉ còn là “một trong nhiều lựa chọn” trong các quyết định du lịch của du khách.

Thủ tướng Anutin trấn an các hiệp hội rằng du lịch là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông cũng cho biết chuyến thăm gần đây của ông tới Trung Quốc đã mở ra các cơ hội mới thông qua đối thoại giữa chính phủ với chính phủ (G2G) và tạo không gian cho khu vực tư nhân đàm phán về việc tăng cường du lịch giữa hai nước.

Cũng theo nhà lãnh đạo Thái Lan, nếu Thủ tướng Trung Quốc đến thăm Thái Lan đàm phán song phương sâu hơn, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) có thể đề xuất Bản ghi nhớ du lịch để tăng cường hợp tác lâu dài và thúc đẩy du lịch bền vững giữa 2 nước./.

Doanh thu ngành du lịch Thái Lan đạt hơn 60 tỷ USD trong 3 quý Từ ngày 1/1-30/9, Thái Lan đã đón 24,11 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái; nhưng du lịch nội địa của Thái Lan đã tăng trưởng tích cực.