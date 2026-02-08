Du lịch Đà Nẵng kích cầu tại Hà Nội với nhiều “rung cảm và trải nghiệm”

Tối qua, ngày 7/2 tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “Return to Origin – Chạm về nguyên bản,”

“Bước sang năm 2026, với mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách, trong đó 8,7 triệu lượt khách quốc tế và 10,4 triệu lượt khách nội địa, Đà Nẵng xác định rõ định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy con người, văn hóa, thiên nhiên làm giá trị trung tâm, từ đó tạo nên sức hút bền vững và khác biệt cho điểm đến,” Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, ông Tào Viết Hải khẳng định.

Kích cầu bằng trải nghiệm và rung cảm

Khi những trải nghiệm sao chép và không gian “ảo hóa” của thị trường du lịch đã trở nên bão hòa, du khách ngày càng có nhu cầu tìm về những giá trị nguyên bản – nơi họ được sống chậm hơn, chạm sâu hơn và kết nối thật hơn với vùng đất mà mình đi qua.

Nắm bắt tinh thần đó, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2026 được xây dựng như một lời mời gọi đánh thức năm giác quan, đưa du khách rời xa những náo nhiệt bề mặt để trở về với những rung cảm chân thực nhất: từ thiên nhiên nguyên sơ, di sản văn hóa, nhịp sống cộng đồng cho đến ẩm thực và con người địa phương.

“Chạm là sự kết nối không khoảng cách giữa du khách và điểm đến; Về là hành trình tìm lại sự cân bằng nội tâm; còn Nguyên bản là cam kết của Đà Nẵng về những trải nghiệm độc đáo – không sao chép – không trùng lặp,” bà Hồng Thắm khẳng định.

Theo đó, chuỗi chương trình sẽ được triển khai xuyên suốt năm, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch – dịch vụ, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng cùng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô quốc gia và quốc tế, hướng tới mục tiêu gia tăng thời gian lưu trú, chiều sâu trải nghiệm và tỷ lệ quay trở lại của du khách.

Lãnh đạo ngành địa phương cho biết các giai đoạn triển khai sẽ tập trung từ tháng 2-4 với việc ra mắt và đẩy mạnh truyền thông các sản phẩm du lịch làng nghề, du lịch năng lượng-chữa lành; tháng 5-6 là chương trình kích cầu mùa Hè gắn với lễ hội, ẩm thực và các sự kiện lớn như Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, DIFF 2026…

Từ tháng 7-9, trọng tâm là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thảo dược, văn hóa cộng đồng, kết nối Lễ hội Sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế; tháng 10-12 kích cầu du lịch ẩm thực, văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, khép lại năm bằng Lễ hội Chào năm mới 2027.

Khám phá hành trình 5 “điểm chạm”

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, ông Tào Viết Hải cho hay địa phương này mang đến Thủ đô Hà Nội một câu chuyện mới về hành trình khám phá Đà Nẵng.

“Đó không chỉ là câu chuyện về một điểm đến, mà là hành trình trở về với những giá trị cốt lõi, được kể thông qua 5 ‘điểm chạm’ trải nghiệm: Chạm về di sản - Nơi làng nghề kể chuyện; Chạm về tĩnh lặng - Nơi năng lượng chữa lành; Chạm về nguyên sơ - Nơi thiên nhiên kết nối; Chạm về khoảnh khắc - Nơi sự kiện kiến tạo ký ức; Chạm về vị giác - Nơi ẩm thực xứ Quảng đánh thức mọi giác quan,” ông Tào Viết Hải nói.

Theo đó, “Chạm về Di sản – Nơi làng nghề kể chuyện” đưa du khách chạm vào bàn tay nghệ nhân, lắng nghe những câu chuyện di sản được kể bằng ký ức, kỹ năng và tình yêu nghề. Chương trình giới thiệu hệ thống tour trải nghiệm làng nghề, bản đồ làng nghề di sản “sống” và các hoạt động đồng hành cùng nghệ nhân, KOL.

“Chạm về Tĩnh lặng – Nơi năng lượng chữa lành” là hành trình chăm sóc thân-tâm-trí, kết nối du khách với sự tĩnh tại nội tâm thông qua thiền, thưởng trà, trị liệu thảo dược, trekking tâm linh và các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp.

“Chạm về Nguyên sơ – Nơi thiên nhiên kết nối,” hành trình trở về với rừng, biển và những không gian sinh thái đặc sắc, nơi du khách tìm lại sự kết nối thuần khiết với thiên nhiên thông qua du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trekking, SUP, nghiên cứu thảo dược và trải nghiệm bản địa.

“Chạm về Khoảnh khắc – Nơi sự kiện kiến tạo ký ức” sẽ cùng du khách hòa mình vào không khí lễ hội sôi động quanh năm, nơi mỗi sự kiện là một khoảnh khắc đáng nhớ, từ các lễ hội truyền thống đến sự kiện thể thao, giải trí mang tầm quốc tế.

Và cuối cùng, “Chạm về Vị giác – Nơi ẩm thực xứ Quảng đánh thức giác quan” sẽ đưa bước chân du khách khám phá ẩm thực địa phương như một di sản sống, kết hợp trải nghiệm nấu ăn, giao lưu cùng nghệ nhân ẩm thực, bản đồ ẩm thực và các lễ hội tôn vinh hương vị xứ Quảng.

“Thông qua các chương trình thu hút khách du lịch năm 2026, Đà Nẵng hướng đến định vị: Không chỉ để đến, mà để sống cùng, cảm nhận và quay trở lại,” bà Nguyễn Thị Hồng Thắm nhấn mạnh./.

