Cận cảnh gần 1.000 người “giải cứu” tuyến đường biển du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng

Từ đêm 6/11, bão 13 cuốn cát, rác phủ kín Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương. Sáng 7/11, thành phố Đà Nẵng huy động hơn 1.000 người và hàng chục phương tiện tổng lực làm sạch.