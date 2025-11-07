Môi trường
Ảnh hưởng bão số 13 làm hơn 4,5km tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa bị phủ kín bởi rác và cát vào sáng ngày 7/11. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Rác và cát ứ lại thành từng đống, đóng lớp dày trên mặt đường khiến việc đi lại của phương tiện và du khách gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trước tình hình trên, Đà Nẵng huy động lượng lớn nhân lực và phương tiện nhanh chóng dọn dẹp. Trong hình, xe của Công ty Cầu Đường Đà Nẵng xúc cát đổ lại bãi biển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Quân đội, Công an, Chính quyền địa phương, Ban quản lý bãi biển, người dân,...chung tay dọn dẹp cát và thu gom rác thải. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một số du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng sử dụng nhiều dụng cụ chuyên dụng để sàng lọc rác lẫn trong cát nhằm đảm bảo thu gom rác và trả lại cát cho bãi biển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nhiều cây dừa bị ngã và rác thải chạy dọc bờ biển đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Lượng lớn rác thải được thu gom, tập kết chuẩn bị chở đi xử lý. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Quân đội cũng đã tham gia dọn dẹp tuyến đường. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự kiến trong ngày hôm nay, các lực lượng sẽ cơ bản hoàn tất công tác dọn dẹp, trả lại vẻ đẹp cho tuyến đường biển du lịch "5 sao" của Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cận cảnh gần 1.000 người “giải cứu” tuyến đường biển du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng

Từ đêm 6/11, bão 13 cuốn cát, rác phủ kín Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương. Sáng 7/11, thành phố Đà Nẵng huy động hơn 1.000 người và hàng chục phương tiện tổng lực làm sạch.

Thanh Phong
