Cận cảnh gần 1.000 người “giải cứu” tuyến đường biển du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng
Từ đêm 6/11, bão 13 cuốn cát, rác phủ kín Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương. Sáng 7/11, thành phố Đà Nẵng huy động hơn 1.000 người và hàng chục phương tiện tổng lực làm sạch.
#Dọn dẹp tuyến đường biển Đà Nẵng #Ảnh hưởng bão số 13 đến du lịch #Hành động cộng đồng và lực lượng địa phương #Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường #Phối hợp quân đội #công an #dân quân trong cứu hộ #Bảo vệ hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng #Hoạt động làm sạch bãi biển sau bão #Tham gia của du khách nước ngoài vào vệ sinh môi trường #Chữa lành cảnh quan sau thiên tai #Công nghệ và dụng cụ xử lý rác thải biển TP. Đà Nẵng Quảng Nam