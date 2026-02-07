Du lịch

Nhật Bản: Vẻ đẹp huyền ảo của Lễ hội Tuyết Đăng Jozankei

Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những ngọn đèn nến nhỏ xếp tại sân đền, dọc lối đi quanh khuôn viên tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa thơ mộng.

Phạm Tuân-Xuân Giao
Những ngọn đèn tuyết ngộ nghĩnh là tác phẩm của các em học sinh địa phương. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Mỗi độ Đông về, thị trấn suối nước nóng Jozankei thuộc thành phố Sapporo, Hokkaido (Nhật Bản) lại khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo của lễ hội Yuki Touro - lễ hội thắp sáng nến tuyết (Snow Candle Way) tại đền Jozankei.

Đây là sự kiện truyền thống của địa phương thường diễn ra vào cuối tháng 1-đầu tháng 2, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng khung cảnh lung linh hiếm có giữa vùng núi rừng phủ đầy tuyết trắng.

Điểm đặc sắc nhất của lễ hội là việc tự tay du khách thắp sáng cho hàng nghìn chiếc “tuyết đăng” tạo nên từ những khối tuyết nhỏ hình trụ, có gắn nến bên trong.

Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những ngọn đèn nến nhỏ xếp tại sân đền, dọc lối đi quanh khuôn viên tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa thơ mộng.

Sự tương phản giữa sắc trắng tinh khiết của tuyết và sắc vàng dịu dàng của ánh nến khiến du khách có cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích giữa mùa Đông.

Không chỉ là dịp thưởng thức cảnh đẹp, lễ hội Tuyết Đăng còn mang ý nghĩa khích lệ, gắn kết cộng đồng. Người dân địa phương, tình nguyện viên và cả du khách cùng thắp tuyết đăng, góp phần làm nên bầu không khí ấm cúng giữa cái lạnh khắc nghiệt của Hokkaido.

Ngoài khu vực sảnh chính, lối đi sau đền Jozankei cũng được Ban tổ chức thắp nến tuyết và chiếu sáng bằng đèn LED nhiều màu sắc cho không gian thêm phần huyền ảo.

ttxvn-le-hoi-tuyet-dang-jozankei-thap-sang-mua-dong-hokkaido-8.jpg
Du khách thắp những ngọn đèn làm từ tuyết và nến. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Các hoạt động văn hóa truyền thống như biểu diễn nghệ thuật, bán đồ lưu niệm và thưởng thức ẩm thực địa phương cũng được tổ chức song song, giúp lễ hội thêm phần sinh động.

Đối với những ai yêu thích Hokkaido, đặc biệt là vẻ đẹp mùa Đông, lễ hội tại đền Jozankei là một trải nghiệm khó quên.

Trong ánh sáng lung linh giữa trời tuyết rơi lặng lẽ, du khách không chỉ cảm nhận được nét đẹp thiên nhiên mà còn thấu hiểu sâu sắc tinh thần hiếu khách và sự tinh tế trong văn hóa xứ Phù Tang. Yukitoro vì thế đã trở thành biểu tượng mùa Đông đầy cảm xúc của Jozankei./.

