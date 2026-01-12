An Giang hỗ trợ đóng mới ghe Ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer

Chiều 12/1, ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, cho biết mới đây tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đóng mới ghe Ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho các câu lạc bộ ghe Ngo do cơ quan có thẩm quyền thành lập gắn với các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang để đóng mới ghe Ngo truyền thống. Mức hỗ trợ 300 triệu đồng/ghe Ngo/câu lạc bộ.

Hoạt động góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Khmer có phương tiện (ghe) tham gia giao lưu văn hóa-thể thao trong và ngoài tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc, sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh An Giang có diện tích gần 10.000km2, dân số trên 4,95 triệu người; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer có khoảng 399.002 người, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh.

Đồng bào dân tộc Khmer chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; điều kiện kinh tế-văn hóa-xã hội còn khó khăn, chủ yếu làm nghề nông, tập trung ở quanh các chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Các đội ghe ngo của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia Giải Đua ghe ngo tại ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ 17 năm 2025. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang có nhiều lễ hội truyền thống, độc đáo cần được bảo tồn và phát huy giá trị, như: Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ hội Sene Đôn ta, Lễ hội Ok Om Boc (của đồng bào dân tộc Khmer ở Kiên Giang cũ), Lễ hội đua bò Bảy núi (của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang cũ)… Trong đó, đua ghe Ngo truyền thống là một trong những hoạt động thể thao hấp dẫn, được tổ chức vào dịp lễ hội Ok Om Boc hàng năm.

Đặc biệt, đua ghe Ngo từ lâu đã gắn liền với sự hình thành và phát triển những bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer và có vai trò quan trọng trong cuộc sống cộng đồng, là biểu tượng văn hóa điển hình, một biểu tượng mang đậm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer khu vực Nam Bộ nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, cần được bảo tồn và phát huy giá trị.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc cho rằng những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm ưu tiên, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo từng giai đoạn, đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer từng bước được cải thiện.

Thống kê cho thấy toàn tỉnh An Giang hiện có khoảng 34 chiếc ghe Ngo truyền thống. Đồng thời, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đang đề nghị đóng mới 29 chiếc ghe Ngo truyền thống để có cơ hội tham gia lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến trong năm 2026, tỉnh An Giang sẽ hỗ trợ các câu lạc bộ ghe Ngo gắn với các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang đóng mới 9 chiếc ghe Ngo truyền thống với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng.

Những năm tiếp theo, mỗi năm dự kiến hỗ trợ đóng mới 5 chiếc, qua đó, góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, tạo điều kiện để đồng bào Khmer tỉnh An Giang có phương tiện (ghe) tham gia giao lưu văn hóa-thể thao, gắn kết cộng đồng…/.

