Cảnh báo nguy hiểm khi người dân di chuyển bằng ghe, xuồng

Mặc dù mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang có dấu hiệu xuống chậm, nhưng tình trạng ngập lụt diện rộng và sâu ở nhiều xã, phường của các tỉnh, thành miền Trung.

Nước lũ làm ngập sâu, cô lập nhiều khu dân cư, phương tiện di chuyển đi lại chủ yếu của người dân là những chiếc ghe, xuồng nhỏ. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn rình rập đối với người đi trên phương tiện này, nhất là khi di chuyển không mặc áo phao trong điều kiện thời tiết đang có mưa lớn, gió to, hoặc trời gần tối.

​ Chỉ trong những đợt lũ gần đây, đã có nhiều vụ tai nạn lật thuyền, ghe thương tâm xảy ra. Đây là lời cảnh báo khẩn thiết về sự nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng của việc di chuyển trong lũ mà không đảm bảo an toàn. Vì vậy người dân cần cảnh giác, cẩn trọng, tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn để bảo vệ tính mạng./.