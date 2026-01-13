Người lao động vui mừng khi có thêm một ngày nghỉ lễ vào 24/11 hàng năm

Công đoàn Việt Nam vừa tiến hành thăm dò tâm trạng đoàn viên, người lao động về việc thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Ngày nghỉ này người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc...

Ngay sau đó, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện lấy ý kiến về tâm trạng, cảm tưởng đoàn viên, người lao động về chủ trương này.

Trong phiếu lấy ý kiến, Công đoàn Việt Nam nhấn mạnh đây là tin vui, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đời sống tinh thần để nhân dân, trong đó có người lao động được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Với hơn 85.000 người được lấy ý kiến, hơn 95% bày tỏ rất vui mừng và đồng tình rất cao với nội dung nghị quyết thống nhất lựa chọn ngày 24/11 hàng năm là “Ngày văn hóa Việt Nam” và ngày này là ngày nghỉ lễ người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Số còn lại, người lao động cũng đều bày tỏ sự đồng tình với ngày nghỉ mới này.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là dịp rất tốt để tổ chức các sân chơi văn hóa-thể thao, đưa người lao động đến với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn hoặc dành thời gian để cùng các thành viên trong gia đình chia sẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây là ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.