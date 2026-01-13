Kịp thời dập tắt đám cháy tại Trại giam Quảng Ninh

Ngày 13/1, lãnh đạo phường Hoàng Quế (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tại khu vực Trại giam Quảng Ninh (đóng trên địa bàn phường) đã xảy ra vụ cháy, sau hơn 1 giờ lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 ngày 13/1, lửa bất ngờ bùng phát tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam Quảng Ninh, khu vực Tân Lập, phường Hoàng Quế.

Đám cháy xảy ra tại 2 dãy nhà xưởng của trại giam, mỗi dãy có diện tích khoảng 800m2.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, phối hợp với chính quyền địa phương di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để khống chế và dập lửa, không để đám cháy lan rộng.

Sau hơn 1 giờ tập trung lực lượng chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát. Thời điểm xảy ra vụ việc trùng với giờ nghỉ trưa nên không có cán bộ, phạm nhân hay người dân bị thương. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa, kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn theo quy định./.

