Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại phường Thanh Liệt, giải cứu 5 người dân

Rạng sáng 24/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng dập tắt vụ hỏa hoạn tại phường Thanh Liệt, đưa 5 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ bị mắc kẹt bên trong đến nơi an toàn.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 54 phút, ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy ngôi nhà 5 tầng, tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt. Khi xảy ra cháy, trong nhà có 5 người (gồm 3 trẻ nhỏ) bị mắc kẹt.

Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 31 và khu vực 13; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ xuất 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an phường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều thêm 1 xe chỉ huy xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp tại tầng 1 của ngôi nhà, khiến 5 người mắc kẹt không kịp thoát ra ngoài theo lối cửa chính.

Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai phương án hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, kịp thời khống chế không để ngọn lửa lan lên các tầng trên và các nhà lân cận. Khoảng 2 giờ 36 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường và đưa 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) tới nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân ngoài việc chuẩn bị lối thoát hiểm, cần chủ động lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo cháy tự động, camera...

Đồng thời, người dân cần chuẩn bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ và các dụng cụ phá dỡ phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của nơi cư trú, như: nước, chăn, bình chữa cháy xách tay... để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh; trang bị dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực...), đèn pin, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói; thang dây, dây tự cứu hạ chậm... để mở cửa và thoát nạn.

Các phương tiện, thiết bị phải được bố trí ở nơi phù hợp và thuận lợi cho việc thao tác sử dụng khi cần thiết, bảo đảm yêu cầu dễ thấy, dễ lấy và gần lối thoát nạn./.

