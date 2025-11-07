Hải Phòng: Giải cứu an toàn ba người tại vụ cháy nhà dân ở phường Lê Chân

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 7/11, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) đã điều cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy ở Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 khẩn trương đến hiện trường.

Tại hiện trường đám cháy, cơ quan chức năng xác định có 3 người đang bị mắc kẹt tại tầng 3 là cháu D.G.B (sinh năm 2020), bà N.T.H (sinh năm 1948) và bà P.T.P (sinh năm 1969).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời tiếp cận, sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa cả 3 người thoát ra ngoài an toàn; đồng thời, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan rộng.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày (7/11), đám cháy đã được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

