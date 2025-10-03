Mỹ: Hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Chevron gần Los Angeles

Khoảng 9h30 tối 2/10 theo giờ Los Angeles (Mỹ), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của Chevron ở miền Nam California nhưng hiện chưa biết nguyên nhân.

Theo truyền thông Mỹ và các video lan truyền trên mạng xã hội, cư dân vùng El Segundo - một vùng ven biển cách trung tâm Los Angeles khoảng 24km về phía Nam - đã chứng kiến một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên từ nhà máy, kèm theo tiếng nổ kéo dài.

Sau khoảng 1 giờ chiến đấu, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy nhưng khói vẫn bao phủ dày đặc và có thể được nhìn thấy từ cách đó hàng km.

Bà Holly Mitchell - một quan chức cấp cao của Los Angeles - cho biết đám cháy không gây ảnh hưởng đến vùng El Segundo và các khu vực xung quanh.

Thị trưởng vùng El Segundo, Chris Pimentel, cho biết hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại. Nguyên nhân gây cháy và nổ cũng chưa được làm rõ.

Nhà máy lọc dầu của Chevron ở El Segundo là cơ sở lọc dầu lớn nhất Bờ Tây nước Mỹ, rộng khoảng 3,9km2 và có hơn 1.770km đường ống, có thể lọc tới 290.000 thùng dầu thô/ngày, bao gồm xăng, nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Nhà máy hoạt động từ năm 1911.

Hiện Chevron chưa đưa ra bình luận về vụ việc./.

