Cháy rừng đe dọa quần thể cây cổ thụ nghìn năm ở Mỹ

Đám cháy rừng mang tên Garnet, bùng phát do sét đánh hồi tháng 8 vừa qua, đang lan nhanh tại vùng núi Sierra Nevada hiểm trở của bang California (Mỹ), đe dọa trực tiếp tới một trong những quần thể cây cổ thụ quý hiếm nhất thế giới.

Theo hệ thống thông tin liên ngành InciWeb của Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ (USFS), tính đến ngày 9/9, diện tích cháy đã lên tới hơn 222km2, nhưng mới chỉ được khống chế khoảng 14%.

Nhiều khu vực thuộc Rừng quốc gia Sierra (thuộc hạt Fresno) đã phải ban bố lệnh sơ tán, song chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Điểm nóng nhất của chiến dịch cứu hộ là rừng McKinley Grove, nơi có khoảng 200 cây tùng bách khổng lồ (Giant Sequoia), loài cây lớn nhất thế giới, trong đó một số cây đã tồn tại tới 2.000 năm, cao hơn 70m.

Hình ảnh từ USFS cho thấy ngọn lửa đang len lỏi dưới tán rừng, khói dày đặc bao phủ bầu trời đỏ rực. May mắn là đến chiều 8/9, chưa có cây tùng bách nào bị thiêu rụi hoàn toàn.

Các tổ chức bảo tồn đã phối hợp cùng lính cứu hỏa triển khai các biện pháp khẩn cấp như lắp đặt hệ thống ống nước, đặt vòi phun, dọn sạch thảm thực vật quanh từng gốc cây để ngăn lửa bén.

Theo giới chuyên gia, rừng McKinley Grove vốn đã nằm trong nhóm 5 quần thể dễ tổn thương nhất, bởi gần một thế kỷ qua khu vực này không trải qua trận cháy lớn, cộng thêm hạn hán và cây chết khô đã vô tình trở thành “mồi lửa” cho Garnet.

Chỉ mọc trên sườn phía Tây dãy Sierra Nevada, tùng bách khổng lồ là một trong loài thực vật có tuổi đời cao nhất hành tinh.

Thống kê cho thấy từ năm 2015 đến nay, gần 20% số cây trưởng thành đã bị thiêu rụi bởi các đợt cháy rừng ngày càng dữ dội./.

