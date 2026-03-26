Thông tin ban đầu vụ giết người tại Hưng Yên khiến 1 người tử vong

Xuất phát từ mâu thuẫn về buồng chuối chín ở vườn bị mất, người em đã dùng con dao gọt hoa quả đâm vào vùng đùi trái khiến người anh trai tử vong sau đó.

Quang Nhiều
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Chiều 26/3, Công an tỉnh Hưng Yên có thông tin ban đầu về vụ giết người xảy ra tại xã Đông Tiền Hải vào trưa cùng ngày, khiến 1 người tử vong.

Vào khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải, Trần Văn Quyên (sinh năm 1950) đã dùng dao đâm tử vong anh ruột tên là Trần Xuân Hạ (sinh năm 1948). Sau khi gây án, Quyên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng gây án tại nhà riêng (thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu, Hưng Yên).

Quá trình xác minh ban đầu, vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 26/3, Trần Văn Quyên từ nhà riêng sang vườn chuối của gia đình ở thôn Hưng Thịnh (xã Đông Tiền Hải) để thu hoạch.

Tại đây, phát hiện buồng chuối chín đã bị chặt mất từ trước, Trần Văn Quyên đã xảy ra mâu thuẫn với anh trai Trần Xuân Hạ có nhà ngay cạnh vườn chuối. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, ông Hạ dùng bát sứ ném trúng ngực Trần Văn Quyên.

Do bức xúc, Quyên đã dùng con dao gọt hoa quả mang theo sẵn, đâm vào vùng đùi trái khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can Đỗ Viết Dự để tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

An Giang: Khởi tố 3 bị can mua bán hóa đơn khống

Đỗ Viết Dự đã sử dụng pháp nhân của 6 công ty trên địa bàn An Giang xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.