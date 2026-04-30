Quảng Ninh: Cảnh báo tình trạng trục lợi từ bán vé Carnaval

Carnaval Hạ Long 2026 là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chủ trì.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình "Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới" diễn ra lúc 20 giờ, ngày 30/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) với sự góp mặt của dàn ca sỹ, khách mời nổi tiếng.

Sức nóng của chương trình và tình trạng “khan” vé đã tạo điều kiện cho một số trường hợp rao bán vé trên mạng xã hội để kiếm lời.

Việc rao bán vé xem Carnaval Hạ Long 2026 công khai trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát)

Vé xem chương trình Carnaval được phát miễn phí và ưu tiên cho ngành du lịch để kích cầu du lịch, Ban tổ chức nghiêm cấm các hình thức găm vé, buôn bán vé nhằm trục lợi.

Tuy nhiên, dạo qua một số trang mạng xã hội với hàng chục, hàng trăm nghìn lượt theo dõi không khó để bắt gặp tình trạng mua bán vé xem Carnaval công khai.

Có trường hợp còn lập hội, nhóm mua bán, trao đổi vé. Giá vé được đẩy lên cao và thay đổi theo vị trí ngồi hay đứng.

Trong vai người có nhu cầu mua vé, phóng viên nhắn tin hỏi một số tài khoản mạng xã hội thì các vé ở vị trí ghế ngồi giá dao động từ 600 nghìn đồng đến gần 2 triệu đồng/vé, các vị trí đẹp thì giá càng cao.

Còn vé ở các vị trí đứng dao động từ 150 nghìn đến 350 nghìn/vé. Càng gần đến thời gian diễn ra Carnaval thì tình trạng rao bán vé càng nhiều và giá cũng đội lên cao.

Chị N.T.H, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cổng đăng ký vé chỉ vài phút vào đã hết vé, do rất đông người vào nên khó săn vé. Gia đình có mấy người bạn nơi khác về chơi nhờ lấy vé mà không có.

Có một số bình luận trên mạng xã hội cảnh báo mọi người trường hợp bị lừa chuyển khoản giao vé nhưng sau khi chuyển khoản thì bị chặn liên lạc.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi cảnh báo về tình trạng rao bán vé trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của tỉnh Quảng Ninh.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đang phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan triệu tập, làm việc với một số cá nhân vi phạm, đồng thời tổ chức xác minh, làm rõ một số trường hợp có dấu hiệu lợi dụng việc giao dịch mua bán vé để thực hiện hành vi lừa đảo.

Chương trình Carnaval Hạ Long có quy mô khoảng 80.000 người và Ban tổ chức phát hành trực tuyến 20.000 vé mời miễn phí tham dự tại cổng đăng ký nhận vé mời tại địa chỉ: https://quangninh.dangkyve.com trong ngày 23/4. Ban tổ chức chương trình đổi vé in cho khán giả đăng ký vé thành công từ 8 giờ 30 phút đến 22 giờ, trong 2 ngày (28-29/4)./.

