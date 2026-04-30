Những đổi thay trên vùng đất Ô Lâm anh hùng

Nằm giữa lòng vùng Bảy Núi huyền thoại, xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) hôm nay không chỉ là bản hùng ca bất tử về tinh thần “kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô,” mà còn là minh chứng sống động cho sự hồi sinh kỳ diệu từ tro tàn chiến tranh.

Tựa lưng vào những địa danh lịch sử lừng lẫy, vùng đất căn cứ cách mạng năm xưa đang chuyển mình mạnh mẽ trong vận hội mới, viết tiếp chương sử ấm no trên hành trình xây dựng nông thôn mới trù phú, an lành.

Những “pháo đài thép” trong lòng di sản

Lịch sử Ô Lâm và dải đất Thất Sơn gắn liền với những địa danh đã trở thành biểu tượng của khí phách và ý chí sắt đá của quân dân tỉnh An Giang. Đó là một Ô Tà Sóc hiểm trở - nơi từng là “thủ đô” kháng chiến của Tỉnh ủy An Giang giai đoạn 1962-1967.

Với hệ thống hang động tự nhiên liên hoàn như Điện Trời Gầm, vồ Út Mười…, Ô Tà Sóc không chỉ là “lá chắn” an toàn trước làn mưa bom bão đạn mà còn là bàn đạp chiến lược để quân dân ta mở rộng vùng giải phóng, đập tan hệ thống “ấp chiến lược” trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của kẻ thù.

Trong dòng chảy bi tráng ấy, hang Ma Thiên Lãnh vẫn mãi khắc ghi sự hy sinh anh dũng của 7 chiến sỹ năm 1970. Các anh đã mãi mãi nằm lại trong lòng núi, trở thành biểu tượng thiêng liêng về tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.

Cách đó không xa là Tức Dụp - một ngọn đồi nhỏ thuộc núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) nhưng mang tầm vóc khổng lồ trong lịch sử kháng chiến. Chỉ cao hơn 200m so với mực nước biển, nhưng với cấu trúc đá granite tự nhiên xếp chồng kỳ vĩ, Tức Dụp đã trở thành một “pháo đài thép” thực thụ. Cuộc chiến đấu 128 ngày đêm huyền thoại đã biến nơi đây thành tử huyệt chôn vùi tham vọng của kẻ thù.

Thời điểm đó, với khoản kinh phí khổng lồ 2 triệu USD mà đế quốc Mỹ đổ vào để san phẳng ngọn đồi nhưng bất thành, Tức Dụp còn có tên gọi là “ngọn đồi 2 triệu USD."

Đồi Tức Dụp - “Ngọn đồi 2 triệu USD” (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) từng là “tử huyệt” chôn vùi tham vọng của đoàn quân viễn chinh Mỹ giờ đã trở thành nguồn xung lực mới để địa phương phát triển du lịch. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đặc biệt, tinh thần yêu nước của người dân Ô Lâm nơi đây được kết tinh rạng rỡ qua hình tượng chị Neáng Nghés - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân người Khmer duy nhất của tỉnh, người đã giữ trọn khí tiết trước những cực hình dã man nhất của kẻ thù.

Ngày nay, những chứng tích chiến tranh năm xưa đã trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dưới sắc tím bằng lăng rực rỡ những ngày tháng Tư lịch sử giữa đại ngàn dãy Thất Sơn, Tức Dụp và Ô Tà Sóc hôm nay khoác lên mình vẻ hùng vĩ, xanh tươi của sức sống mới.

Khát vọng vươn mình từ mạch nguồn lịch sử

Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, xã Ô Lâm hiện nay (hợp nhất từ xã Lương Phi, An Tức và Ô Lâm của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cũ) đang vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội. Những hang đá rêu phong năm xưa giờ là điểm đến du lịch thu hút hàng chục nghìn du khách, nơi con người tìm về để lắng nghe "hơi thở" của lịch sử và hồn thiêng sông núi. Sự hòa quyện giữa hào khí anh hùng và sức trẻ xây dựng quê hương đã tạo nên một diện mạo Ô Lâm mới.

Về Ô Lâm hôm nay, cuộc sống của người dân đang thay đổi từng ngày với hạ tầng đồng bộ, những cung đường nhựa, đường bê tông nối dài tới tận 18 ấp trong toàn xã. Ánh điện sáng rực, nước sạch, sóng wifi và nhiều tiện nghi hiện đại đã đến từng nhà dân.

Nhớ lại những ngày đầu sau chiến tranh, ông Trần Văn An (thương binh hạng 4/4, ngụ ấp An Ninh, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) không khỏi tự hào trước sự thay da đổi thịt của quê hương. Từ một vùng đất “thiếu thốn trăm bề,” Ô Lâm hôm nay đã viết nên một chương mới đầy khởi sắc. Đó là thành quả ngọt ngào từ sự kết tinh giữa ý Đảng và lòng dân; những công trình, dự án mới hòa cùng nhịp sống ấm no, mở ra tương lai tươi sáng cho con em vùng căn cứ cách mạng xưa.

Tiếp nối mạch nguồn của vùng đất anh hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) Mai Thị The cho biết với hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, địa phương đã khéo léo kết hợp bản sắc văn hóa với tư duy phát triển hiện đại.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, hệ thống chính trị xã được củng cố, bộ máy chính quyền kiện toàn theo mô hình mới, tạo nền móng vững chắc cho công tác quản lý và bứt phá kinh tế. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội không chỉ đạt mà còn vượt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu chỉ còn 8,04% (giảm 2,07% so với năm 2024)…

Tận dụng ưu thế bán sơn địa, Ô Lâm xác định nông nghiệp là “bệ đỡ,” làng nghề và thương mại là động lực. Trong đó, du lịch - “ngành công nghiệp không khói” đang trở thành mũi nhọn chiến lược, những địa danh như Ô Tà Sóc, đồi Tức Dụp hay hồ Ô Thum… trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Khu du lịch hồ Ô Thum (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) mỗi năm thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Ô Lâm đã đón trên 50.000 lượt khách tham quan, một con số ấn tượng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của một vùng di sản.

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ và chính quyền xã Ô Lâm sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ làm đòn bẩy, nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng và văn hóa - lịch sử làm mũi nhọn.

Song song đó, địa phương sẽ tập trung chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và sản xuất; đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là vai trò của đồng bào Khmer trong dòng chảy phát triển chung. Bên cạnh đó, xã tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, từng bước kiến tạo diện mạo mới, nâng tầm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Sự chuyển mình của xã Ô Lâm không chỉ hiện hữu qua những nhịp cầu nối những không gian phát triển hay những nếp nhà mới, mà còn nằm ở cách người dân trân trọng quá khứ, tiếp nối tinh thần cách mạng để xây dựng và phát triển quê hương./.

