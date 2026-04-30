Hướng tới hệ sinh thái tiếng Việt toàn diện tại Đông Bắc Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 29/4, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội), Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan cùng đông đảo kiều bào đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).



Chiều cùng ngày, tại trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani trên Phố Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Tổng hội, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt, gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu và trường Đại học Hoàng gia Udon Thani tổ chức tọa đàm “Tăng cường giảng dạy, học tập tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng tại Đông Bắc Thái Lan.”

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 50 điểm cầu, tọa đàm thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị trong nước, các thầy cô giáo dạy tiếng Việt, lãnh đạo hội người Việt Nam ở sở tại, các đại biểu kiều bào và bạn bè Thái Lan. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.



Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhắc lại lịch sử gần 100 năm trước, chính tại địa phương Đông Bắc Thái Lan này, Bác Hồ đã mở trường dạy tiếng Việt cho kiều bào. Thi đua làm theo lời Bác, nhiều thế hệ người Việt ở Thái Lan đã góp phần làm cho tiếng Việt ngày càng phổ biến rộng khắp trong cộng đồng kiều bào và bạn bè Thái Lan.



Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định công tác tiếng Việt là một nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và nhiều bộ, ngành, cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự trực tiếp. (Ảnh: TTXVN phát)

Với vai trò của mình, Tổng Lãnh sự quán tại Khon Kaen xác định cần thúc đẩy xây dựng môi trường văn hóa xã hội, môi trường học đường và cuộc sống gia đình có tính động viên, khuyến khích việc học tập tiếng Việt, nhất là đối với thế hệ trẻ kiều bào, theo đó đề xuất một số phương hướng và biện pháp cụ thể như thúc đẩy đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại các bậc giáo dục phổ thông ở sở tại như một ngoại ngữ thứ hai (có thể sau tiếng Anh), nhất là tại các địa phương có đông kiều bào; Nhân rộng mô hình “Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng” nhằm mở rộng không gian văn hoá đọc tiếng Việt; Lồng ghép nội dung tôn vinh tiếng Việt, giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam vào mọi hoạt động của cộng đồng kiều bào; Phát động các phong trào thi đua, các cuộc thi tiếng Việt và kiến thức văn hóa Việt Nam, tổ chức các cuộc thi lựa chọn “cán bộ giỏi tiếng Việt” hay “Gia đình văn hóa tốt, tiếng Việt hay.”



Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh cũng kêu gọi phát huy thế mạnh hệ thống hội, đoàn kiều bào, phân công cán bộ chuyên trách công tác tiếng Việt, từ Tổng hội cho đến hội kiều bào các tỉnh, từ Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt hay Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái Lan cho đến các chi nhánh tại địa phương. Ông Đinh Hoàng Linh khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen sẵn sàng phối hợp với kiều bào, từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức triển khai tất cả các nội dung nêu trên.



Từ góc nhìn của Chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt toàn Thái Lan, ông Hồ Văn Lâm cho rằng việc lan tỏa tiếng Việt cần được đặt trong tổng thể đời sống cộng đồng, từ giáo dục đến kinh tế, từ gia đình đến các hoạt động giao lưu. Khi tiếng Việt được sử dụng trong đời sống thường nhật, trong môi trường làm việc và kết nối cộng đồng, ngôn ngữ ấy sẽ không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển.



Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, chia sẻ rằng với kiều bào, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà là sợi dây gắn kết thiêng liêng với quê hương.

Theo ông, việc giữ gìn tiếng Việt cũng chính là giữ gìn bản sắc, giữ ký ức và giữ sự gắn bó của các thế hệ người Việt xa xứ, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử.



Theo ông Nguyễn Duy Anh, Tổng thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt, gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, điều quan trọng nhất là sự đồng thuận trong cộng đồng: giữ gìn tiếng Việt chính là giữ nền tảng văn hóa và sức sống lâu dài của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Các đại biểu cũng lắng nghe các ý kiến của các thầy cô giáo, đại diện phụ huynh và học sinh học tiếng Việt trường Khánh An, dành thời gian trao đổi và xác định các biện pháp tăng cường công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.

Các đại biểu cũng thống nhất cao với những đề xuất mà Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nêu ra, mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam để tổ chức triển khai các biện pháp tổng thể nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác tiếng Việt, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tiếng Việt toàn diện trong cộng đồng kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan./.

​