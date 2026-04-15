Thúc đẩy hoạt động dạy và học tiếng Việt bền vững tại Đông Nam Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 14/4, tọa đàm với chủ đề thúc đẩy giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.

Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đông đảo chuyên gia, giáo viên, phụ huynh và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Busan, Ulsan, Daegu, Jeju và các tỉnh Gyeongsang.



Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan phối hợp với Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi về thực trạng, nhu cầu và giải pháp phát triển việc dạy và học tiếng Việt tại địa bàn.



Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cội nguồn văn hóa, bản sắc và sợi dây gắn kết các thế hệ người Việt Nam với quê hương.

Trong bối cảnh cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng phát triển, việc giữ gìn tiếng Việt cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ lâu dài của cả cộng đồng, thay vì chỉ là trách nhiệm riêng của từng gia đình.



Tại tọa đàm, các đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết và đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, Malaysia, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức, duy trì các lớp học tiếng Việt.

Các ý kiến thống nhất rằng nhu cầu học tiếng Việt trong cộng đồng là rất lớn, song việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn như thiếu giáo viên, học liệu, phương pháp giảng dạy và cơ chế duy trì lớp học ổn định.



Nhiều tham luận nhấn mạnh để giải quyết bài toán “mở lớp – giữ lớp”, cần xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa cơ quan đại diện, hội đoàn, giáo viên và phụ huynh; đồng thời phát triển các mô hình lớp học linh hoạt như lớp cuối tuần, câu lạc bộ tiếng Việt gắn với hoạt động văn hóa.

Kinh nghiệm từ các địa bàn như Fukuoka (Nhật Bản) và Malaysia cho thấy vai trò then chốt của cộng đồng trong việc duy trì lớp học bền vững.



Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn ngôn ngữ với trải nghiệm và văn hóa, nhằm tạo hứng thú cho trẻ em sinh sống trong môi trường đa ngôn ngữ.

Trong khuôn khổ chương trình, bộ sách “Vui học tiếng Việt” đã được giới thiệu và trao tặng nhằm hỗ trợ học liệu cho giáo viên và phụ huynh.



Đáng chú ý, tại phần tổng kết, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, Đoàn Phương Lan cho biết sẽ thành lập Ban điều phối nhằm xây dựng đề án tổng thể phát triển giảng dạy tiếng Việt tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc, hướng tới từng bước mở rộng các lớp học cộng đồng theo hướng bài bản, ổn định và có khả năng lan tỏa.



Tọa đàm được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành một hệ sinh thái giảng dạy tiếng Việt có tổ chức và bền vững tại khu vực, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc./.

Nuôi dưỡng bản sắc dân tộc cho thế hệ người Việt trẻ tại Hàn Quốc Ngày 12/4, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Jeonnam và thành phố Gwangju của Hàn Quốc đã tổ chức Lễ khai giảng lớp tiếng Việt “Tiếng Việt cho bé 2026," mở đầu cho chương trình giáo dục cộng đồng.