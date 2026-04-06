Festival Văn nghệ toàn châu Âu và ra mắt Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu

Chiều 5/4 tại Berlin, Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức đã đăng cai tổ chức Festival Văn nghệ toàn châu Âu và Lễ ra mắt Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu, thu hút sự tham gia của các hội phụ nữ Việt Nam từ 10 nước châu Âu.

Trong số các khách mời tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân; bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức, kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu; ông Nguyễn Đắc Nghiệp, nghị sỹ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Thale, cùng nhiều đại diện hội đoàn người Việt tại Đức và châu Âu.

Phát biểu khai mạc Lễ ra mắt Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu, bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Hội, khẳng định đây là một cột mốc rất quan trọng, đặt nền móng cho sự kết nối các nữ doanh nhân gốc Việt tại châu Âu dưới một mái nhà chung.

Bà khẳng định nữ doanh nhân Việt Nam tại châu Âu có một điểm chung sâu sắc là ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định giá trị của mình.

Bà cũng kêu gọi tất cả phụ nữ gốc Việt đang kinh doanh, bất kể ngành nghề và quy mô, hãy tham gia vào Hội để có thể cùng nhau đi xa hơn và tiến bước vững chắc hơn.

Ban Chấp hành Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2025-2028 bao gồm những nữ doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia châu Âu, những người không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn đóng góp rất tích cực cho các hoạt động cộng đồng và kết nối quốc tế.

Điều lệ Hội nêu rõ, Hội được thành lập trên tinh thần tự nguyện, phi lợi nhuận, đoàn kết, minh bạch và phát triển bền vững, với mục đích tạo cầu nối để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh, mở rộng hợp tác, xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Theo định hướng hoạt động, sau giai đoạn tạo nền tảng đầu tiên, trong giai đoạn thứ hai, Hội sẽ hợp tác chuyên sâu thông qua các hoạt động tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác, xúc tiến thương mại và hình thành các nhóm nghề phù hợp, như ngành nail (chăm sóc móng), ngành bất động sản và nhà hàng.

Giai đoạn thứ ba là mở rộng, hội nhập và nâng tầm vị thế, hướng tới giao lưu quốc tế, kết nối vào các tổ chức nữ doanh nhân Việt Nam và trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh nữ doanh nhân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện hội tụ tài năng, sắc đẹp, trí tuệ, và bản lĩnh cũng như khát vọng vươn lên của người phụ nữ Việt Nam nơi xa Tổ quốc.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đại sứ khẳng định việc ra mắt Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu là một dấu mốc đáng tự hào, cho thấy phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trong kinh doanh, khởi nghiệp cũng như hội nhập quốc tế.

Đại sứ tin tưởng rằng Hội Nữ Doanh nhân sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt ở châu Âu với quê hương, là động lực để thúc đẩy hợp tác quốc tế, thương mại và đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập.

Về Festival Văn nghệ toàn châu Âu, Đại sứ cho rằng đây không chỉ là dịp để tôn vinh bản sắc văn hoá, giữ gìn tiếng Việt, truyền thống Việt, mà còn là cơ hội để các bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam giàu bản sắc và giàu tình người.

Đại sứ đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trong việc phát triển mạng lưới hội địa phương, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, chăm lo cho các hội viên cũng như hướng về quê hương đất nước.

Festival Văn nghệ toàn châu Âu lần đầu tiên được tổ chức là một dấu mốc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành, gắn kết và tầm vóc của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Khởi xướng bởi Liên hiệp hội Phụ nữ tại châu Âu và được Liên hiệp hội Phụ nữ tại Đức đăng cai tổ chức, Festival không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn để khẳng định rằng văn hoá Việt Nam không chỉ được gìn giữ mà “đang sống, đang chuyển động và đang tỏa sáng tại châu Âu," như lời phát biểu của đại diện Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức.

Festival đã thu hút sự tham gia của các hội phụ nữ Việt Nam tại Đức, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Slovakia, với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hoá Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tổ chức đấu giá tranh, ảnh, trang sức, vé máy bay, thẻ quà tặng của các nhà tài trợ để huy động các nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ từ thiện Trái tim hồng của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu./.

