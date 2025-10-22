Thời điểm vàng cho doanh nhân nữ khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 22/10, hơn 200 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nữ doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc đã tham dự Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2025.

Sự kiện do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen tổ chức, cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Là sự kiện thường niên, diễn đàn năm nay với chủ đề “Doanh nhân nữ vươn tầm trong kỷ nguyên mới” đã khẳng định khát vọng đổi mới, sáng tạo và bứt phá của nữ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trở thành động lực then chốt cho phát triển bền vững.

Sự kiện cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế trong phát triển bền vững, bao trùm và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết được coi là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới; trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được triển khai mạnh mẽ trong các cấp ngành và trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Tấn Công, Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc ta.”

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đây chính là thời điểm vàng để bứt phá, đón đầu xu thế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện nay, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 25% tổng số doanh nghiệp Việt Nam – một tỷ lệ ấn tượng trong khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý điều hành không chỉ đóng góp ngân sách quốc gia, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mà còn mang đến những giá trị khác biệt: tư duy nhân văn, tinh thần bền bỉ, khát vọng đổi mới và ý chí tiên phong.

Khi những phẩm chất ấy được kết nối với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, giúp doanh nhân nữ Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh Diễn đàn Doanh nhân nữ là sự kiện thường niên do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, dành riêng cho cộng đồng doanh nhân nữ trên khắp cả nước.

Trong bối cảnh hiện nay, doanh nhân nữ Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng: hoặc chỉ dừng lại ở vai trò truyền thống, hoặc bứt phá để vươn tầm, trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn liền với phát triển bền vững.

Trong kỷ nguyên đó, “Vươn tầm” không chỉ là sự mở rộng về quy mô hay thị trường, mà còn là hành trình nâng tầm tri thức, năng lực công nghệ, tư duy quản trị và khả năng hội nhập toàn cầu.

Đó là sự chủ động phát triển vượt lên khỏi giới hạn hiện tại để đạt tới tầm cao mới về chất lượng, giá trị và sức ảnh hưởng của doanh nghiệp.

“Vươn tầm” cũng thể hiện ở tư duy lãnh đạo nhân văn, biết ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách hài hòa, phát triển doanh nghiệp mà không đánh mất cân bằng giữa lợi ích kinh tế, xã hội và con người.

Đại sứ Iain Frew Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam ghi nhận vai trò then chốt của Hội đồng doanh nhân Nữ Việt Nam trong việc tập hợp và đề xuất các chính sách hỗ trợ thương mại – đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội tại của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Diễn đàn năm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần bền bỉ, sáng tạo và kiên cường của doanh nhân nữ Việt Nam - những người không ngừng đổi mới, nâng cao năng suất, đóng góp tích cực cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sự kiện “Bông Hồng Vàng 2025” được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn cũng sẽ vinh danh những nữ doanh nhân tiêu biểu đã đạt thành tựu xuất sắc và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Ông Iain Frew đồng thời khẳng định Vương quốc Anh luôn cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy vai trò của doanh nhân, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, phù hợp với định hướng mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã đề ra.

Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh và phát huy vai trò tiên phong của nữ doanh nhân.

“Chúng tôi mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp và lãnh đạo dành cho các nữ doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc.”

Theo Đại sứ, mối quan hệ hợp tác này cũng sẽ mở ra nền tảng để các tổ chức doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng kinh doanh cùng nhau tìm kiếm giải pháp khai mở tiềm năng, tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức nhằm nâng cao năng lực thích ứng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Tại diễn đàn năm nay, đại diện Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN sẽ chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển doanh nghiệp nữ và chia sẻ kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank) năm 2024.

Ông Iain Frew nhấn mạnh vai trò quan trọng của cải cách thể chế, chính sách quản lý và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các giải pháp thúc đẩy tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ.

Bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, nhận định, những năm gần đây, có thể thấy sự thay đổi mạnh mẽ tư duy lãnh đạo và quản trị của các nữ doanh nhân Việt Nam.

Họ không chỉ là những người chèo lái doanh nghiệp thành công, mà còn là những nhà kiến tạo giá trị - thay đổi cách nghĩ, cách làm để phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Tư duy lãnh đạo của nữ doanh nhân Việt Nam hôm nay đã vượt xa khuôn khổ “quản trị hiệu quả” để hướng tới “quản trị nhân văn”, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Nhiều nữ doanh nhân không chỉ điều hành doanh nghiệp thành công, mà còn tiên phong thực hành quản trị ESG (môi trường, xã hội và quản trị), tích cực tham gia các sáng kiến về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Doanh nhân và doanh nhân nữ trong phát triển kinh tế đã đặt con người, môi trường và cộng đồng ở vị trí trung tâm, coi sự phát triển của doanh nghiệp phải song hành cùng hạnh phúc của nhân viên và lợi ích xã hội.

Các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo ngày càng chú trọng đến phúc lợi người lao động, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, linh hoạt và thấu cảm.

Quan trọng hơn, họ coi giá trị xã hội là một phần trong chiến lược phát triển, chứ không chỉ là hoạt động thiện nguyện.

Sự nhạy bén, tinh tế và khả năng lắng nghe - những phẩm chất riêng có của phụ nữ - đang trở thành sức mạnh mềm giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn và sáng tạo hơn.

Tư duy lãnh đạo của nữ doanh nhân Việt Nam hôm nay không chỉ hướng đến lợi nhuận, mà còn hướng đến giá trị; không chỉ điều hành doanh nghiệp, mà còn kiến tạo tương lai.

Tiếp tục những hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 22/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025” để vinh danh 98 nữ doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc.

Sự kiện vinh dự có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và hơn 200 đại biểu đến từ các Hội/hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp và cộng đồng nữ doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc.

98 nữ doanh nhân được vinh dự trao tặng danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng năm 2025” là các doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất-kinh doanh, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Đặc biệt, trong số này có 10 Nữ doanh nhân tiêu biểu xuất sắc đã được vinh danh trong Top 10 Bông Hồng Vàng 2025 - đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm của nữ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh: ““Bông Hồng Vàng” không chỉ là một danh hiệu, mà là nguồn cảm hứng về bản lĩnh, trí tuệ và trái tim của người phụ nữ Việt Nam - những người đang cùng VCCI và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đem hết tài năng, trí tuệ và tâm huyết để góp phần đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hoạt động bình xét và trao tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng” được VCCI khởi xướng và chủ trì tổ chức từ năm 2005.

Qua 10 lần triển khai, hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò của các Nữ doanh nhân Việt Nam là lực lượng quan trọng, đóng góp về kinh tế cũng như các giá trị nhân văn, văn hóa và trách nhiệm xã hội; động viên, khích lệ những tấm gương điển hình doanh nhân nữ vừa thành công trong kinh doanh, vừa kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Lễ trao tặng Danh hiệu Bông Hồng Vàng 2025 kỳ vọng sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng và tạo động lực cho thế hệ nữ doanh nhân trẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, cho biết phụ nữ là lực lượng lao động to lớn, là động lực quan trọng của tăng trưởng, phát triển đất nước.

Với tỉ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động là 63%, có thể nói phụ nữ ngày nay có mặt ở khắp các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ.

Đáng chú ý, tỉ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ những năm gần đây đã tăng lên đáng kể và có 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều các quốc gia khác trong khu vực.

Đồng thời, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò và vị thế trong đời sống chính trị và lãnh đạo, điều hành đất nước. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa 15 đạt 30,26% (tăng so với 26,7% của Khóa 14), là mức cao so với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vai trò của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Phụ nữ cũng tiên phong trên mặt trận nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lực lượng nữ trí thức ngày càng phát triển, nhiều người đã gặt hái thành công ở cả trong và ngoài nước, được thế giới ghi nhận qua những giải thưởng cao quý. Giai đoạn 2019 - 2024, đã có 601 nữ giáo sư và phó giáo sư được công nhận, chiếm 21,5% trong tổng số các nhà khoa học.

Hiện nay, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 24% tổng số doanh nghiệp Việt Nam - một tỷ lệ ấn tượng trong khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý điều hành không chỉ đóng góp ngân sách quốc gia, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mà còn mang đến những giá trị khác biệt: tư duy nhân văn, tinh thần bền bỉ, khát vọng đổi mới và ý chí tiên phong.

Khi những phẩm chất ấy được kết nối với khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, giúp doanh nhân nữ Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Các nữ doanh nhân không chỉ khẳng định bản lĩnh trên thương trường mà còn đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội.

Giải thưởng “Bông Hồng Vàng” đã trở thành biểu tượng cao quý của trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái - ba phẩm chất tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam thời hội nhập.

Mỗi nữ doanh nhân được vinh danh không chỉ là hình mẫu thành công, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và cống hiến vì cộng đồng.

Đặc biệt, “Bông Hồng Vàng” năm 2025 còn thể hiện rõ nét giá trị đạo đức, văn hóa kinh doanh - là sức mạnh mới của doanh nghiệp Việt Nam, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nữ Việt Nam.

Sức sống bền bỉ của “Bông Hồng Vàng” bắt nguồn từ giá trị nhân văn mà VCCI kiên trì theo đuổi: khuyến khích phụ nữ phát huy năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Mỗi danh hiệu được trao không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là nguồn động lực lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm xã hội của hàng ngàn nữ doanh nhân Việt Nam, bà Diệu Huyền nhấn mạnh.

Sau 9 lần tổ chức, với 589 nữ doanh nhân được vinh danh, “Bông Hồng Vàng” năm 2025 tiếp tục được triển khai theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế tư nhân - một động lực trọng yếu của nền kinh tế.

Trải qua gần hai thập kỷ, “Bông Hồng Vàng” vẫn giữ nguyên sức hút, trở thành biểu tượng lan tỏa giá trị, nuôi dưỡng thế hệ nữ doanh nhân Việt Nam tự tin, nhân ái, kiên định và tiên phong trên hành trình kiến tạo đất nước phồn vinh, hạnh phúc./,

