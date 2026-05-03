Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa quê hương tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong không khí hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA) ngày 2/5 đã tổ chức chương trình nghệ thuật VNYA Concert 2026 với chủ đề “NHỊP - The Rhythm of VietNam,” mang đến một không gian văn hóa giàu cảm xúc, gắn kết cộng đồng người Việt tại “đảo quốc Sư tử.”

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, với hơn 250 người tham dự là sinh viên, người lao động Việt Nam và bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập tại Singapore. Sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Singapore và các tổ chức sinh viên càng góp phần tạo nên không khí trang trọng, ấm áp cho sự kiện.

Không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc, “NHỊP - The Rhythm of VietNam” được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi những giai điệu quen thuộc hòa quyện cùng nhịp sống của cộng đồng người Việt xa quê.

Từ những ca khúc trẻ trung, sôi động đến các tiết mục mang đậm màu sắc truyền thống, mỗi phần trình diễn đều góp phần khắc họa một Việt Nam vừa gần gũi, vừa giàu bản sắc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, sinh viên Trần Phúc An Nhi, đại diện Ban tổ chức cho biết, “nhịp” trong tên gọi chương trình không chỉ là nhịp điệu âm nhạc mà còn là “nhịp sống, nhịp thở” của các bạn trẻ Việt Nam tại Singapore.

Đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình, các bạn sinh viên có thể tìm thấy sự kết nối, đồng điệu và tự hào về bản sắc văn hóa của mình, dù đang ở xa Tổ quốc.”

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của các nghệ sỹ khách mời như ca sỹ Vũ Thanh Vân và Trang (Nhạc của Trang), mang đến những màn trình diễn sôi động, khuấy động không khí khán phòng.

Bên cạnh đó, các tiết mục do chính sinh viên Việt Nam và quốc tế dàn dựng và biểu diễn cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, tạo nên một bức tranh đa sắc màu về giao lưu văn hóa.

Sinh viên Việt Nam trình diễn tiết mục múa tại chương trình nghệ thuật VNYA Concert 2026. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé và quyên góp sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời phục vụ các hoạt động tình nguyện của sinh viên trong thời gian tới.

Sự tham gia của các sinh viên quốc tế cũng góp phần làm nổi bật ý nghĩa kết nối của chương trình. Hai sinh viên Palaash Jadav và Diya Rau đến từ Ấn Độ, hiện đang theo học tại Đại học Quản lý Singapore (SMU), cho biết rất vui khi được mang âm nhạc của mình đến chia sẻ trong một chương trình vừa giàu tính nghệ thuật, vừa mang ý nghĩa cộng đồng.

Hai sinh viên chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể góp phần nhỏ bé vào việc hỗ trợ các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.”

Theo Ban tổ chức, VNYA Concert 2026 là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, các cộng đồng sinh viên tại các trường đại học, cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ và đối tác. Thành công của chương trình không chỉ thể hiện ở số lượng người tham dự, mà còn ở những giá trị tinh thần và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Singapore ngày càng phát triển, những hoạt động như VNYA Concert được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Qua đó, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới./.

