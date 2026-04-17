Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh và thương mại bền vững

Ngày 17/4, Thương vụ Việt Nam tại Singapore chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) và một số đối tác tổ chức Chương trình kết nối giao thương Việt Nam-Singapore mang tên “Kết nối doanh nghiệp bền vững và đầu tư xã hội năm 2026."

Chương trình thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ các cơ quan quản lý Singapore như Cơ quan Quản lý doanh nghiệp, các phòng công nghiệp thương mại, hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội càphê, Hiệp hội rau và trái cây, Hiệp hội thủy sản Singapore…

Chương trình không chỉ kết nối trực tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước mà còn hướng tới xây dựng các hạ tầng thương mại dài hạn.

Trong khuôn khổ chương trình, nền tảng “Chợ đầu mối nông sản trực tuyến Việt Nam” đã chính thức được ra mắt tại Singapore. Đây là hệ thống kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất Việt Nam và các nhà nhập khẩu, phân phối tại Singapore và khu vực. Nền tảng cho phép tập hợp nguồn cung đạt chuẩn, đảm bảo sản lượng, truy xuất nguồn gốc và tối ưu giá thành thông qua cơ chế gom đơn hàng, qua đó rút ngắn chuỗi trung gian và tăng hiệu quả thương mại xuyên biên giới.

Phát biểu tại chương trình, ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore, nhấn mạnh tiềm năng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; đánh giá cao việc ứng dụng nền tảng số như chợ đầu mối nông sản trực tuyến trong việc nâng cao năng lực xuất khẩu, đảm bảo minh bạch và khả năng đáp ứng nhanh cho thị trường Singapore và khu vực.

Cũng tại sự kiện, ông Lennon Tan, Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore, đánh giá cao tính thực tiễn của chương trình, đặc biệt là việc kết hợp giữa kết nối trực tiếp và nền tảng số.

Ông cho rằng các mô hình như chợ đầu mối nông sản trực tuyến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn hàng chất lượng từ Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ngoài ra, ông Lennon Tan cho biết Singapore đang tập trung phát triển bền vững, đặc biệt là thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Vì vậy, Chính phủ Singapore và các doanh nghiệp chú trọng giảm phát thải carbon. Singapore và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng hợp tác về năng lượng xanh cũng như các vật liệu đóng gói thay thế và phương pháp sản xuất có thể giúp giảm phát thải carbon.

Các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và đầu tư trong khuôn khổ Chương trình. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Tham dự chương trình, khách tham quan và đối tác quốc tế có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm chất lượng cao như càphê, nông sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, gạo đặc sản, nước dừa đóng hộp… Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định năng lực cung ứng và chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Singapore nói riêng và quốc tế nói chung.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình đã giới thiệu 3 dự án tiêu biểu gồm Mango Eco System, Wecare 247 và MSI, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giải pháp công nghệ phục vụ xã hội, hướng tới tạo ra tác động tích cực về mặt xã hội cùng với hiệu quả kinh tế.

Các dự án đã nhận được sự quan tâm từ các quỹ đầu tư, tổ chức tài trợ và đối tác chiến lược, mở ra cơ hội hợp tác và mở rộng triển khai trong thời gian tới.

Chương trình được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác phát triển quốc tế, xúc tiến thương mại, đồng thời thúc đẩy các mô hình thương mại số như chợ đầu mối nông sản trực tuyến trở thành hạ tầng kết nối lâu dài giữa Việt Nam và Singapore.

Trong khuôn khổ chương trình, khách mời được thưởng thức các món ăn truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam - một hình thức độc đáo kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa ẩm thực và xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế./.

