Huawei kỳ vọng doanh thu chip AI tăng ít nhất 60% trong năm 2026

Theo báo Financial Times (FT), tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) dự kiến doanh thu từ mảng chip trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026 sẽ tăng ít nhất 60%.

Động lực tăng trưởng chính xuất phát từ nhu cầu mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước đối với các sản phẩm công nghệ nội địa.

Dẫn các nguồn thạo tin, tờ FT cho biết Huawei ước tính doanh thu từ mảng chip sẽ đạt khoảng 12 tỷ USD trong năm 2026 dựa trên lượng đơn đặt hàng đã tiếp nhận. Con số này tăng mạnh so với mức 7,5 tỷ USD ghi nhận vào năm 2025.

Báo cáo cũng tiết lộ Huawei ghi nhận phần lớn đơn đặt hàng trong năm nay tập trung vào bộ vi xử lý Ascend 950PR thế hệ mới nhất. Tập đoàn đã chính thức đưa dòng chip này vào sản xuất hàng loạt từ tháng 3/2026.

Bên cạnh đó, hãng công nghệ Trung Quốc cũng lên kế hoạch tung ra thị trường phiên bản nâng cấp của dòng chip 950DT vào quý 4 tới.

Hiện, hãng thông tấn Reuters chưa thể xác minh độc lập các số liệu từ bản báo cáo của tờ FT./.

Tập đoàn công nghệ Huawei đứng trước thách thức lớn tại châu Âu Đầu năm 2026, Ủy ban châu Âu mở đường cho việc siết chặt, thậm chí tiến tới cấm Huawei và ZTE tham gia các mạng viễn thông, trong khuôn khổ sửa đổi luật an ninh mạng.