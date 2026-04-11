Nhật Bản chi hàng tỷ USD nhằm thúc đẩy sản xuất chip AI

Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt khoản trợ cấp bổ sung 631,5 tỷ yen (khoảng 4 tỷ USD) nhằm thúc đẩy công ty khởi nghiệp Rapidus Corp. tham gia cuộc cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực sản xuất chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó gia tăng hỗ trợ tài chính cho một dự án trọng điểm nhưng được đánh giá có nhiều thách thức.

Khoản vốn này sẽ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Rapidus phục vụ công ty công nghệ thông tin Fujitsu Ltd. - một trong những khách hàng đầu tiên mà Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ giúp dự án đi vào vận hành.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tổng số vốn hỗ trợ và đầu tư mà chính phủ dành cho startup này sẽ tăng lên 2.600 tỷ yen (16,3 tỷ USD) vào cuối năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027. Bộ cũng cho biết một ủy ban độc lập đã kiểm tra nhà máy của Rapidus tại Hokkaido và xác nhận tiến triển công nghệ của dự án.

Rapidus - công ty mới thành lập, đã bắt đầu phát triển wafer sử dụng công nghệ 2 nanomet từ năm 2025, đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt chip tiên tiến vào năm 2027. Mục tiêu dài hạn là giúp Nhật Bản giảm phụ thuộc vào “ông lớn” ngành bán dẫn tới từ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) là TSMC.

Các nhà hoạch định chính sách coi thành công của Rapidus, cũng như khả năng tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực như AI, robot và điện toán lượng tử, là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, nếu so với TSMC, nhà sản xuất chip này vẫn đang ở vị thế phía sau với khoảng cách đáng kể. TSMC đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2nm từ năm 2025 và hiện là đối tác chính của các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia Corp. và Apple Inc..

Bên cạnh rào cản công nghệ, Rapidus - giống nhiều nhà sản xuất tại Nhật Bản vốn thiếu tài nguyên, còn chịu áp lực từ chi phí năng lượng và nguyên vật liệu gia tăng do xung đột tại Trung Đông.

Chính phủ Nhật Bản đang đặt nhiều kỳ vọng vào Rapidus trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với chip phục vụ AI tăng mạnh, gây thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ và các loại bán dẫn khác, qua đó tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định kinh tế.

Theo kế hoạch, Rapidus hướng tới phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào khoảng năm tài khóa 2031, đồng thời đặt mục tiêu huy động khoảng 3.000 tỷ yen từ khu vực tư nhân, một phần nhờ các bảo lãnh vay vốn của Chính phủ.

Công ty này cũng đã xây dựng cơ sở phân tích tại Chitose (Hokkaido) để thử nghiệm và đánh giá chip nhằm nâng cao tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, đồng thời bắt đầu vận hành trung tâm phát triển các quy trình xử lý hậu kỳ./.

Tình trạng khan hiếm chip nhớ có thể kéo dài tới năm 2030 Chủ tịch SK Group cho biết mặc dù các doanh nghiệp đầu ngành như SK hynix đang nỗ lực mở rộng công suất, nhưng khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường cho đến khoảng năm 2030.