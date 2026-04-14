OpenAI: Sự chuyển hướng chiến lược đe dọa mức định giá 852 tỷ USD

Mức định giá 852 tỷ USD của OpenAI đang bị một số nhà đầu tư của chính họ đặt dấu hỏi khi công ty chuyển hướng tập trung sang thị trường doanh nghiệp nhằm đối phó với sự cạnh tranh từ Anthropic.

Trong tháng trước, OpenAI đã huy động được 122 tỷ USD trong vòng gọi vốn được cho là lớn nhất trong lịch sử Thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh lại lộ trình phát triển các sản phẩm hai lần trong vòng sáu tháng qua để phản ứng với các mối đe dọa cạnh tranh, đầu tiên từ Google và sau đó là từ Anthropic.

Theo báo cáo, một số nhà đầu tư của OpenAI cho rằng những thay đổi này có thể khiến công ty dễ bị tổn thương trước Anthropic và một Google đang phục hồi, ngay cả khi OpenAI chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng sớm nhất là trong năm nay.

Lý do khiến việc OpenAI chuyển hướng tập trung sang thị trường doanh nghiệp không nhận được sự ủng hộ của nhà đầu tư là ứng dụng ChatGPT của công ty này có tới 1 tỷ người dùng, tăng trưởng 50-100% mỗi năm.

Một số chuyên gia trong ngành dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu của Anthropic sẽ vượt qua OpenAI chỉ trong vài tháng tới.

Trong khi đó, người phát ngôn của OpenAI cho biết vòng gọi vốn 122 tỷ USD của công ty “đã được đăng ký vượt mức, hoàn thành trong thời gian kỷ lục và nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều nhà đầu tư hàng đầu toàn cầu, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào định hướng, động lực kinh doanh hiện tại cũng như giá trị dài hạn của OpenAI./.

