Tổng tài sản của các gia tộc giàu nhất châu Á đạt 647 tỷ USD nhờ AI

Các đế chế do gia đình kiểm soát đang thu lợi không phải bằng cách tự phát triển Trí tuệ Nhân tạo mà là từ việc tạo dựng xương sống của lĩnh vực này với những kim loại, chip và cơ sở hạ tầng.

Lê Minh
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Các gia đình đứng sau các tập đoàn từ Samsung đến Reliance đang tranh thủ nhu cầu về chip, kim loại và cơ sở hạ tầng, nâng tổng tài sản của họ lên mức kỷ lục 647 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2019.

Ngay cả khi có nhiều cảnh báo về bong bóng Trí tuệ Nhân tạo (AI), khối tài sản gắn liền với việc cung cấp năng lượng cho công nghệ này vẫn đang tăng lên nhanh chóng, làm giàu cho các gia tộc giàu có nhất châu Á và thắt chặt quyền kiểm soát của họ đối với nền kinh tế khu vực.

Trên khắp châu Á, các đế chế do gia đình kiểm soát đang thu lợi không phải bằng cách tự phát triển Trí tuệ Nhân tạo mà là từ việc tạo dựng xương sống của lĩnh vực này với những kim loại, chip và cơ sở hạ tầng.

Điều này cho thấy sự bùng nổ đầu tư cho Trí tuệ Nhân tạo đang định hình lại những khối tài sản cũ cũng như tạo ra những khối tài sản mới.

Những khoản đầu tư đó, cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản Hong Kong (Trung Quốc), đã giúp nâng tổng tài sản của 20 gia đình giàu nhất châu Á tăng 16%, mức tăng hàng năm lớn nhất cũng kể từ năm 2019, ngay cả khi thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm do xung đột Mỹ-Iran.

Gia đình họ Zhang ở Trung Quốc được hưởng lợi nhất trong làn sóng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo.

Giá cổ phiếu của tập đoàn China Hongqiao mà gia đình này kiểm soát tăng gần 200% vào năm ngoái, khi các nhà đầu tư đổ xô vào nhôm.

Sức hấp dẫn của kim loại dễ uốn này nằm ở độ bền, trọng lượng nhẹ và khả năng chống ăn mòn, những đặc tính khiến nó trở nên không thể thiếu đối với máy chủ, trung tâm dữ liệu và hệ thống Trí tuệ Nhân tạo tiêu thụ nhiều điện năng, cũng như xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)
