Doanh thu của Foxconn tăng gần 30% nhờ nhu cầu sản phẩm AI

Foxconn, công ty sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết doanh thu quý 1/2026 tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, mặc dù vẫn thận trọng trước tình hình chính trị toàn cầu đầy biến động.

Chủ tịch Foxconn, ông Young Liu, thông báo doanh thu của hãng - đơn vị sản xuất máy chủ lớn nhất cho Nvidia và lắp ráp iPhone hàng đầu cho Apple - đã tăng vọt lên mức 2,13 nghìn tỷ Đài tệ (tương đương 66,60 tỷ USD).

Con số này thấp hơn một chút so với ước tính của LSEG SmartEstimate - hệ thống đánh giá ưu tiên dự báo từ các nhà phân tích có độ chính xác cao.

Ông Liu cho biết nhu cầu AI mạnh mẽ đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của bộ phận sản phẩm mạng và điện toán đám mây. Mảng điện tử tiêu dùng thông minh, bao gồm iPhone, cũng tăng trưởng đáng kể nhờ ra mắt sản phẩm mới. Riêng trong tháng 3/2026, doanh thu của công ty tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước lên 803,7 tỷ Đài tệ, mức kỷ lục của tháng này.

Công ty dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 2/2026 sẽ tăng so với quý trước lẫn cùng kỳ năm ngoái, trong đó máy chủ AI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông Liu nhấn mạnh vẫn cần theo dõi biến động của tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông.

Foxconn, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry, sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý 1/2026 đầy đủ vào ngày 14/5. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Foxconn đã giảm 16%, trái ngược với mức tăng 12% của thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Cổ phiếu của công ty giảm 2% lúc đóng cửa hôm 2/4, trước khi dữ liệu doanh thu được công bố, phù hợp với chỉ số chuẩn của thị trường./.

Thị trường AI bùng nổ đưa doanh thu của Foxconn lên mức cao lịch sử Doanh thu quý 3/2025 của Foxconn đạt kỷ lục do nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI), tuy nhiên kết quả này lại không như kỳ vọng của thị trường.