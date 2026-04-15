Hàn Quốc thúc đẩy hợp đồng dài hạn với "Big Tech" nhằm ổn định ngành bán dẫn

Các nguồn tin trong ngành ngày 14/4 cho hay ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc đang chuyển hướng sang các hợp đồng cung ứng dài hạn với các tập đoàn công nghệ lớn, nhằm giảm thiểu biến động chu kỳ và củng cố tính ổn định trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ Trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng mạnh.

Tập đoàn Samsung Electronics và SK hynix cho biết đang thúc đẩy các thỏa thuận kéo dài 3-5 năm với các khách hàng lớn như Microsoft và Google, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với thông lệ hợp đồng ngắn hạn trước đây, vốn thường chỉ kéo dài dưới một năm. Các hợp đồng mới có thể bao gồm khoản thanh toán trước từ 10% đến 30% giá trị, giúp các nhà sản xuất chủ động nguồn vốn đầu tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường bán dẫn toàn cầu đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm như bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM phục vụ hạ tầng AI. Giá một số dòng chip đã tăng mạnh trong thời gian qua, phản ánh tình trạng nguồn cung hạn chế.

Giới phân tích cho rằng việc chuyển sang hợp đồng dài hạn có thể mang lại lợi ích cho cả hai phía. Các tập đoàn công nghệ lớn có thể đảm bảo nguồn cung ổn định trong khi các nhà sản xuất giảm thiểu rủi ro biến động giá. Tuy nhiên, một số ý kiến cảnh báo mô hình này cũng có thể khiến nhà cung cấp bị ràng buộc ở mức giá thấp nếu thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Xu hướng ký kết hợp đồng dài hạn không chỉ diễn ra tại Hàn Quốc mà còn lan rộng trong ngành bán dẫn toàn cầu, cho thấy nỗ lực tái cấu trúc thị trường theo hướng bền vững hơn.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc củng cố chuỗi cung ứng và ổn định sản xuất được xem là yếu tố then chốt để duy trì vị thế của Hàn Quốc trong lĩnh vực chiến lược này./.