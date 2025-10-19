Cơn sốt bán dẫn Hàn Quốc làm dấy lên làn sóng đầu cơ đòn bẩy tài chính

Quan chức các ngành công nghiệp Hàn Quốc ngày 19/10 cho hay sự bùng nổ cổ phiếu bán dẫn tại Hàn Quốc đang kéo theo làn sóng đầu cơ đòn bẩy tài chính, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân vay nợ hoặc giao dịch mạnh tay với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) có tỷ lệ đòn bẩy cao.

Theo giới chức ngành tài chính, trong phiên 18/10, sản phẩm SK Hynix Daily 2x Leveraged Product niêm yết tại thị trường Hong Kong đã tăng tới 17,64%, dù cổ phiếu SK hynix trong nước chỉ tăng 4%. Một ngày trước đó, ngay trong phiên ra mắt, sản phẩm này cũng tăng 17,73%, trong khi cổ phiếu cơ sở chỉ tăng 7,1%.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận với sản phẩm Samsung Electronics Daily 2x Leveraged Product, đã tăng hơn 195% kể từ khi ra mắt tháng 5, cao gấp 2,6 lần mức tăng của cổ phiếu Samsung Electronics trong cùng kỳ.

Công ty phát hành hai sản phẩm này, CSOP Asset Management có trụ sở tại Hong Kong, cho biết phần lớn dòng vốn đầu tư đến từ Hàn Quốc, dù không công bố số liệu cụ thể.

Các biến động mạnh này phản ánh xu hướng gia tăng đầu cơ rủi ro trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn cấm niêm yết các ETF có mức đòn bẩy gấp ba hoặc sản phẩm nghịch đảo gắn với một mã cổ phiếu duy nhất.

Ngày 13/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) đã đưa cổ phiếu SK hynix vào diện “cảnh báo đầu tư” sau khi giá tăng quá nhanh và bị mua gom bởi một số ít tài khoản, đồng thời tạm ngừng giao dịch ký quỹ trong 5 ngày. Động thái này khiến nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc chuyển sang thị trường nước ngoài để tìm kênh đầu tư đòn bẩy.

CSOP Asset Management cảnh báo có “nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn” và khuyến nghị nhà đầu tư “cân nhắc thời điểm vào lệnh, quản lý quy mô vị thế và rủi ro cẩn trọng." Tuy nhiên, đà tăng của cổ phiếu bán dẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ trong một tháng, giá cổ phiếu SK hynix tăng 39,6%, lên 465.500 won, trong khi Samsung Electronics tăng 25,2%, chốt ở mức 97.900 won ngày 18/10. Các công ty chứng khoán lớn hiện dự báo SK hynix có thể vượt 500.000 won và Samsung Electronics trên 110.000 won.

Chuyên gia Kim Rok Ho thuộc Công ty Chứng khoán Hana nhận định nhu cầu mạnh mẽ trong ngành chip nhớ “có thể duy trì hơn một năm nữa”, và “hai nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc sắp bước vào giai đoạn có tổng giá trị vốn hóa vượt 1.000.000 tỷ won."

Theo Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc, dư nợ giao dịch ký quỹ tại thị trường chứng khoán đã đạt 23.830 tỷ won, tăng 49% so với cuối năm 2024.

Cơ quan này cùng Sở Giao dịch Cổ phiếu Hàn Quốc cảnh báo xu hướng vay đòn bẩy tăng mạnh, nhất là trong nhóm nhà đầu tư trẻ và trung niên, và kêu gọi “thận trọng, tránh vay vượt khả năng chi trả”./.

